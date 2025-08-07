USD 1.7000
Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым
Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым

Гигантская сделка между Египтом и Израилем

Израиль заключил рекордную сделку с Египтом на поставку газа на сумму около $35 млрд – крупнейшую в истории страны, сообщают израильские СМИ.

Партнеры проекта газового месторождения «Левиафан» подписали соглашение, по которому Египет приобретет 130 млрд кубометров газа – это 22% запасов месторождения и 13% всех природных запасов Израиля.

Поставка будет осуществляться в два этапа: с 2026 года – 20 млрд кубометров, а после расширения добычи – еще 110 млрд кубометров. Газ будет продаваться через компанию Blue Ocean Energy. Сделка расширяет соглашение 2019 года, когда Египту было поставлено 19 млрд кубометров, то есть объемы выросли втрое.

Гендиректор израильской компании NewMed Energy, управляющей проектом, Йосси Абу назвал подписание «историческим днем» и подчеркнул, что «Левиафан», крупнейшее газовое месторождение в Средиземноморье, способен изменить стратегическую ситуацию в регионе.

Соглашение также позволит профинансировать два масштабных инфраструктурных проекта: строительство трубопровода от месторождения к добывающей платформе, что увеличит добычу до более 14 млрд кубометров в год, и подключение трубопровода Ашкелон – Ашдод для увеличения экспортной мощности маршрута в Египет на 2 млрд кубометров в год.

К 2035 году планируется направлять на экспорт 60% газа, а 40% – на нужды израильской экономики, включая новые газовые электростанции. В 2024 году «Левиафан» произвел 11 млрд кубометров, половина изкоторых поставлена в Египет, остальное – в Израиль и Иорданию.

