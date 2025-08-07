USD 1.7000
EUR 1.9844
RUB 2.1250
Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым
Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым

Турция обвиняет курдов в расшатывании Сирии

Руслан Баширли
13:45 703

Министерство национальной обороны Турции распространило заявление по поводу столкновений, произошедших в последние дни между правительством Сирии и курдскими «Сирийскими демократическими силами» (СДС), основу которых составляют формирования террористической Рабочей партии Курдистана.

Как сообщил пресс-секретарь ведомства контр-адмирал Зеки Актюрк, СДС не действует в соответствии с соглашением, подписанным с сирийским правительством 10 марта 2025 года. По его словам, СДС в последнее время пытается воспользоваться конфликтами на юге Сирии и отказывается выполнять подписанные соглашения.

«Последние атаки СДС против сирийского правительства в Манбидже и пустыне Алеппо нарушают политическое единство и территориальную целостность Сирии», — отметил контр-адмирал Актюрк.

Он подчеркнул, что официальная Анкара поддерживает политическое единство и территориальную целостность Сирии, а также находится на стороне правительства Дамаска в борьбе с терроризмом. «Мы предоставляем всю необходимую техническую поддержку, запрошенную сирийским правительством, чтобы укрепить оборонные возможности (Сирии)», — добавил турецкий чиновник.

Казахстан выясняет, чем сбили самолет AZAL: «Такого оружия у нас нет»
Казахстан выясняет, чем сбили самолет AZAL: «Такого оружия у нас нет» обновлено 12:32
12:32 5612
Как элитное украинское подразделение сорвало наступление российской армии
Как элитное украинское подразделение сорвало наступление российской армии The Telegraph
14:10 1247
Путин не хочет встречаться с Зеленским
Путин не хочет встречаться с Зеленским The Guardian
13:53 1516
Турция обвиняет курдов в расшатывании Сирии
Турция обвиняет курдов в расшатывании Сирии
13:45 704
Санкции не работают. Теневой флот растет
Санкции не работают. Теневой флот растет
13:29 1113
Названы сроки встречи Путина и Трампа
Названы сроки встречи Путина и Трампа обновлено 14:47
14:47 3669
Россия готовится к захвату Херсона
Россия готовится к захвату Херсона
13:02 1847
Илон Маск: «Х – приложение №1 в Азербайджане»
Илон Маск: «Х – приложение №1 в Азербайджане»
12:15 3370
Азербайджанские коммандос примут участие в параде в Пакистане
Азербайджанские коммандос примут участие в параде в Пакистане
12:07 1156
Попытка похищения австралийского миллиардера в Таллине: кто такой Аллахверди Аллахвердиев?
Попытка похищения австралийского миллиардера в Таллине: кто такой Аллахверди Аллахвердиев?
11:40 4686
Ограбление и поджог дачи экс-главы «Газпрома» в Азербайджане…
Ограбление и поджог дачи экс-главы «Газпрома» в Азербайджане… горячая тема; все еще актуально
00:10 11226

