Турция обвиняет курдов в расшатывании Сирии

Министерство национальной обороны Турции распространило заявление по поводу столкновений, произошедших в последние дни между правительством Сирии и курдскими «Сирийскими демократическими силами» (СДС), основу которых составляют формирования террористической Рабочей партии Курдистана.

Как сообщил пресс-секретарь ведомства контр-адмирал Зеки Актюрк, СДС не действует в соответствии с соглашением, подписанным с сирийским правительством 10 марта 2025 года. По его словам, СДС в последнее время пытается воспользоваться конфликтами на юге Сирии и отказывается выполнять подписанные соглашения.

«Последние атаки СДС против сирийского правительства в Манбидже и пустыне Алеппо нарушают политическое единство и территориальную целостность Сирии», — отметил контр-адмирал Актюрк.

Он подчеркнул, что официальная Анкара поддерживает политическое единство и территориальную целостность Сирии, а также находится на стороне правительства Дамаска в борьбе с терроризмом. «Мы предоставляем всю необходимую техническую поддержку, запрошенную сирийским правительством, чтобы укрепить оборонные возможности (Сирии)», — добавил турецкий чиновник.