Еще одна европейская страна хочет отказаться от F-35

Швейцарские политики стремятся отменить заказ на более чем три десятка американских истребителей F-35A после того, как президент США Дональд Трамп объявил о пошлинах на товары из Швейцарии, пишет Bloomberg.

Представители различных политических сил страны обсуждают пересмотр покупки 36 американских истребителей, которая может обойтись бюджету в 7,3 млрд швейцарских франков ($9,1 млрд) в Берне после введения Трампом 39-процентных тарифов на импорт из Швейцарии.

«Страна, которая бросает в нас камни в торговле, не должна получать подарки», – заявил депутат от партии «Зеленых» Бальтазар Глеттли, предложивший весной в парламенте отменить проект закупки.

Сопредседатель Швейцарской социал-демократической партии Седрик Вермут потребовал провести референдум, «чтобы население могло остановить закупку».

Член проправительственной партии «Свободная демократическая партия. Либералы» Ганс-Петер Портманн считает, что власти должны рассмотреть полное или частичное прекращение контракта и «просто смириться с потенциальными потерями». По его мнению, стоит изучить, как восполнить пробелы в обороне страны благодаря более тесному взаимодействию с европейскими партнерами.

Агентство отмечает, что 36 самолетов составляют примерно треть от объема поставок, запланированных на 2024 год. Американская компания Lockheed Martin, производящая истребители F-35A, уже в этом году понесла убытки в размере $1,6 млрд, следует из июльского отчета. Bloomberg подчеркивает, что Пентагон резко сократил закупки F-35 на 2026 финансовый год и направил больше средств в программы конкурентов.

Ранее газета El Pais со ссылкой на источники сообщила, что Испания заморозила планы по покупке американских истребителей F-35 Lightning II на неопределенный срок и ищет им европейские альтернативы.