Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым
Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым

Еще одна европейская страна хочет отказаться от F-35

Швейцарские политики стремятся отменить заказ на более чем три десятка американских истребителей F-35A после того, как президент США Дональд Трамп объявил о пошлинах на товары из Швейцарии, пишет Bloomberg.

Представители различных политических сил страны обсуждают пересмотр покупки 36 американских истребителей, которая может обойтись бюджету в 7,3 млрд швейцарских франков ($9,1 млрд) в Берне после введения Трампом 39-процентных тарифов на импорт из Швейцарии.

«Страна, которая бросает в нас камни в торговле, не должна получать подарки», – заявил депутат от партии «Зеленых» Бальтазар Глеттли, предложивший весной в парламенте отменить проект закупки.

Сопредседатель Швейцарской социал-демократической партии Седрик Вермут потребовал провести референдум, «чтобы население могло остановить закупку».

Член проправительственной партии «Свободная демократическая партия. Либералы» Ганс-Петер Портманн считает, что власти должны рассмотреть полное или частичное прекращение контракта и «просто смириться с потенциальными потерями». По его мнению, стоит изучить, как восполнить пробелы в обороне страны благодаря более тесному взаимодействию с европейскими партнерами.

Агентство отмечает, что 36 самолетов составляют примерно треть от объема поставок, запланированных на 2024 год. Американская компания Lockheed Martin, производящая истребители F-35A, уже в этом году понесла убытки в размере $1,6 млрд, следует из июльского отчета. Bloomberg подчеркивает, что Пентагон резко сократил закупки F-35 на 2026 финансовый год и направил больше средств в программы конкурентов.

Ранее газета El Pais со ссылкой на источники сообщила, что Испания заморозила планы по покупке американских истребителей F-35 Lightning II на неопределенный срок и ищет им европейские альтернативы.

Казахстан выясняет, чем сбили самолет AZAL: «Такого оружия у нас нет»
Казахстан выясняет, чем сбили самолет AZAL: «Такого оружия у нас нет» обновлено 12:32
12:32
Как элитное украинское подразделение сорвало наступление российской армии
Как элитное украинское подразделение сорвало наступление российской армии The Telegraph
14:10
Путин не хочет встречаться с Зеленским
Путин не хочет встречаться с Зеленским The Guardian
13:53
Турция обвиняет курдов в расшатывании Сирии
Турция обвиняет курдов в расшатывании Сирии
13:45
Санкции не работают. Теневой флот растет
Санкции не работают. Теневой флот растет
13:29
Названы сроки встречи Путина и Трампа
Названы сроки встречи Путина и Трампа обновлено 14:47
14:47
Россия готовится к захвату Херсона
Россия готовится к захвату Херсона
13:02
Илон Маск: «Х – приложение №1 в Азербайджане»
Илон Маск: «Х – приложение №1 в Азербайджане»
12:15
Азербайджанские коммандос примут участие в параде в Пакистане
Азербайджанские коммандос примут участие в параде в Пакистане
12:07
Попытка похищения австралийского миллиардера в Таллине: кто такой Аллахверди Аллахвердиев?
Попытка похищения австралийского миллиардера в Таллине: кто такой Аллахверди Аллахвердиев?
11:40
Ограбление и поджог дачи экс-главы «Газпрома» в Азербайджане…
Ограбление и поджог дачи экс-главы «Газпрома» в Азербайджане…
00:10

