Тайный визит иранских ядерщиков в Москву

Согласно расследованию Financial Times, визит делегации, состоявшей из сотрудников организации SPND, признанной США преемницей закрытой программы создания ядерного оружия «Амад», произошел в августе 2024 года и носил характер официального дипломатического визита, прикрытого консалтинговой деятельностью. Financial Times сообщает, что члены иранской делегации, прибывшие в московский аэропорт Шереметьево рейсом W598 из Тегерана, использовали дипломатические паспорта, выданные незадолго до поездки и имеющие последовательные номера. Среди них был Али Калванд, ученый-атомщик и основатель компании DamavandTec, а также специалисты, которых западные источники идентифицируют как сотрудников SPND и лиц, связанных с Корпусом стражей исламской революции. Документы, изученные британским изданием, указывают, что иранские ученые интересовались изотопами, включая тритий. Этот материал используется как в гражданских целях, так и для усиления мощности ядерных боеголовок, а потому находится под строгим международным контролем.

Согласно данным, делегация посетила российские научно-исследовательские центры, работающие над технологиями двойного назначения, которые могут иметь как мирное, так и военное применение. В переписке, оказавшейся в распоряжении издания, упоминается, что целью визита было обсуждение технических аспектов совместной работы и возможного расширения научного сотрудничества. Среди российских участников переговоров был ученый Олег Масленников, направивший официальное приглашение иранской стороне.

Особое внимание вызывает состав делегации. Помимо Калванда, в нее вошли бывший глава компании Paradise Medical Pioneers Джавад Гасеми, связанный с программой SPND и находящийся под санкциями США, профессор Технологического университета Малек Аштара Рохулла Азимирад, специализирующийся на радиационных испытаниях, а также Соруш Мохташими, эксперт по нейтронным генераторам, которые могут быть использованы при инициировании ядерного взрыва. Все эти лица, как отмечает Financial Times, фигурируют в исследованиях, связанных с военными разработками Ирана.

Контекст визита также совпадает с ростом обеспокоенности западных спецслужб относительно активности иранской ядерной программы. Власти США и Израиля на протяжении последних лет предупреждали о скрытых разработках в области ядерного оружия, несмотря на официальные заявления Тегерана о мирном характере его программы и ссылку на религиозную фетву аятоллы Хаменеи, запрещающую применение ядерного оружия. В мае 2024 года Вашингтон ужесточил санкции против Корпуса стражей исламской революции, указывая на исследования двойного назначения, которые могут быть использованы для создания систем доставки ядерного оружия.