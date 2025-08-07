USD 1.7000
Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым
Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым

Тайный визит иранских ядерщиков в Москву

холодная война
Ирина Вишнякова, автор haqqin.az
14:30 410

Появились новые детали поездки в Российскую Федерацию иранских ученых, связанных с секретной ядерной программой, о чем ранее писал haqqin.az.

Согласно расследованию Financial Times, визит делегации, состоявшей из сотрудников организации SPND, признанной США преемницей закрытой программы создания ядерного оружия «Амад», произошел в августе 2024 года и носил характер официального дипломатического визита, прикрытого консалтинговой деятельностью. Financial Times сообщает, что члены иранской делегации, прибывшие в московский аэропорт Шереметьево рейсом W598 из Тегерана, использовали дипломатические паспорта, выданные незадолго до поездки и имеющие последовательные номера. Среди них был Али Калванд, ученый-атомщик и основатель компании DamavandTec, а также специалисты, которых западные источники идентифицируют как сотрудников SPND и лиц, связанных с Корпусом стражей исламской революции. Документы, изученные британским изданием, указывают, что иранские ученые интересовались изотопами, включая тритий. Этот материал используется как в гражданских целях, так и для усиления мощности ядерных боеголовок, а потому находится под строгим международным контролем.

Посещение иранцами российских научных учреждений вызвало сильную обеспокоенность западных спецслужб

Согласно данным, делегация посетила российские научно-исследовательские центры, работающие над технологиями двойного назначения, которые могут иметь как мирное, так и военное применение. В переписке, оказавшейся в распоряжении издания, упоминается, что целью визита было обсуждение технических аспектов совместной работы и возможного расширения научного сотрудничества. Среди российских участников переговоров был ученый Олег Масленников, направивший официальное приглашение иранской стороне.

Особое внимание вызывает состав делегации. Помимо Калванда, в нее вошли бывший глава компании Paradise Medical Pioneers Джавад Гасеми, связанный с программой SPND и находящийся под санкциями США, профессор Технологического университета Малек Аштара Рохулла Азимирад, специализирующийся на радиационных испытаниях, а также Соруш Мохташими, эксперт по нейтронным генераторам, которые могут быть использованы при инициировании ядерного взрыва. Все эти лица, как отмечает Financial Times, фигурируют в исследованиях, связанных с военными разработками Ирана.

Контекст визита также совпадает с ростом обеспокоенности западных спецслужб относительно активности иранской ядерной программы. Власти США и Израиля на протяжении последних лет предупреждали о скрытых разработках в области ядерного оружия, несмотря на официальные заявления Тегерана о мирном характере его программы и ссылку на религиозную фетву аятоллы Хаменеи, запрещающую применение ядерного оружия. В мае 2024 года Вашингтон ужесточил санкции против Корпуса стражей исламской революции, указывая на исследования двойного назначения, которые могут быть использованы для создания систем доставки ядерного оружия.

SPND, которая считается прямым преемником программы «Амад», была создана в 2011 году Мохсеном Фахризаде, его западные спецслужбы называют ключевой фигурой в ядерных разработках Ирана

История организации SPND, на которую указывает расследование, уходит корнями в начало 2000-х. Она считается прямым преемником программы «Амад» и была создана в 2011 году Мохсеном Фахризаде, которого западные спецслужбы называют ключевой фигурой в ядерных разработках Ирана. После его убийства в 2020 году руководство программой перешло к Аббаси-Давани, также погибшему при теракте. В 2024 году парламент Ирана впервые официально признал SPND, передав ее под контроль Министерства обороны и освободив от парламентского надзора, что, по мнению экспертов, закрепило секретный статус организации.

Западные аналитики выразили обеспокоенность характером контактов между Ираном и Россией. Пранай Води, бывший старший директор по вопросам нераспространения в Совете национальной безопасности США, заявил, что сам факт пребывания на российских объектах иранских ученых, связанных с военной программой, вызывает тревогу, поскольку может означать обмен технологиями и опытом, способными ускорить прогресс в создании ядерного оружия.

Официальные лица Ирана продолжают отрицать наличие военной составляющей в своих ядерных исследованиях и заявляют о сугубо мирных целях программы.

Российская сторона отказалась от комментариев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от каких-либо заявлений, а на запросы Financial Times о содержании переговоров в Москве ответа не последовало.

