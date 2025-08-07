Зеленский об ударах по российской логистике и нефтепереработке

Россия фактически каждый день наносит удары по украинским населенным пунктам, Украина защищается, российская логистика и нефтепереработка вполне справедливо получают ответные удары от Украины, заявил президент Владимир Зеленский.

«Фактически каждый день продолжаются удары российскими дронами, авиабомбами. Каждые сутки — это около 200 управляемых авиабомб против наших общин, против наших позиций. Ни одна страна мира не справилась бы с таким террором в одиночку, и важно, что Украине помогают. Важно и то, что ни одна украинская община не остается наедине со своими проблемами — всегда получает помощь, всегда получает необходимые решения. Мы в Украине все бок о бок для защиты наших людей, нашего государства», — написал Зеленский в телеграм-канале в четверг.

Президент отметил, что за вчерашний день в Днепропетровской области россияне убили четырех человек и восьмерых ранили.

«Сегодня в Никополе день траура по погибшим. Три человека там были убиты», — подчеркнул он.

По его словам, уже 1261-й день Украина защищается, сохраняет свою независимость и неизменно наносит России удары в ответ на ее террор, на ее войну.

«Российская логистика, российская нефтепереработка, военная экономика — все это вполне справедливо получает ответы от украинцев, от Украины. И я благодарю каждого нашего воина за меткость. Вместе защищаемся. Вместе дожимаем Россию до прекращения агрессии», — резюмировал глава государства.