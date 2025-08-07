USD 1.7000
EUR 1.9844
RUB 2.1250
Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым
Новость дня
Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым

Зеленский об ударах по российской логистике и нефтепереработке

14:34 297

Россия фактически каждый день наносит удары по украинским населенным пунктам, Украина защищается, российская логистика и нефтепереработка вполне справедливо получают ответные удары от Украины, заявил президент Владимир Зеленский.

«Фактически каждый день продолжаются удары российскими дронами, авиабомбами. Каждые сутки — это около 200 управляемых авиабомб против наших общин, против наших позиций. Ни одна страна мира не справилась бы с таким террором в одиночку, и важно, что Украине помогают. Важно и то, что ни одна украинская община не остается наедине со своими проблемами — всегда получает помощь, всегда получает необходимые решения. Мы в Украине все бок о бок для защиты наших людей, нашего государства», — написал Зеленский в телеграм-канале в четверг.

Президент отметил, что за вчерашний день в Днепропетровской области россияне убили четырех человек и восьмерых ранили.

«Сегодня в Никополе день траура по погибшим. Три человека там были убиты», — подчеркнул он.

По его словам, уже 1261-й день Украина защищается, сохраняет свою независимость и неизменно наносит России удары в ответ на ее террор, на ее войну.

«Российская логистика, российская нефтепереработка, военная экономика — все это вполне справедливо получает ответы от украинцев, от Украины. И я благодарю каждого нашего воина за меткость. Вместе защищаемся. Вместе дожимаем Россию до прекращения агрессии», — резюмировал глава государства.

Казахстан выясняет, чем сбили самолет AZAL: «Такого оружия у нас нет»
Казахстан выясняет, чем сбили самолет AZAL: «Такого оружия у нас нет» обновлено 12:32
12:32 5618
Как элитное украинское подразделение сорвало наступление российской армии
Как элитное украинское подразделение сорвало наступление российской армии The Telegraph
14:10 1252
Путин не хочет встречаться с Зеленским
Путин не хочет встречаться с Зеленским The Guardian
13:53 1518
Турция обвиняет курдов в расшатывании Сирии
Турция обвиняет курдов в расшатывании Сирии
13:45 706
Санкции не работают. Теневой флот растет
Санкции не работают. Теневой флот растет
13:29 1117
Названы сроки встречи Путина и Трампа
Названы сроки встречи Путина и Трампа обновлено 14:47
14:47 3678
Россия готовится к захвату Херсона
Россия готовится к захвату Херсона
13:02 1847
Илон Маск: «Х – приложение №1 в Азербайджане»
Илон Маск: «Х – приложение №1 в Азербайджане»
12:15 3372
Азербайджанские коммандос примут участие в параде в Пакистане
Азербайджанские коммандос примут участие в параде в Пакистане
12:07 1156
Попытка похищения австралийского миллиардера в Таллине: кто такой Аллахверди Аллахвердиев?
Попытка похищения австралийского миллиардера в Таллине: кто такой Аллахверди Аллахвердиев?
11:40 4688
Ограбление и поджог дачи экс-главы «Газпрома» в Азербайджане…
Ограбление и поджог дачи экс-главы «Газпрома» в Азербайджане… горячая тема; все еще актуально
00:10 11227

