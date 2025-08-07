USD 1.7000
Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым
Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым

ВСУ ударили по Крыму: горит катер, ПВО и радары

14:42 255

Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало видео, на котором видно, как дроны подразделения «Примари» наносят удары по российским военным объектам в Крыму.

Под удар попали десантный катер, несколько радиолокационных станций и база ПВО на горе Ай-Петри.

После серьезных потерь Россия начала прятать свои объекты ПВО под защитными куполами. Но это не помогло — один из таких объектов на Ай-Петри, где размещалась база 3-го радиотехнического полка, был успешно поражен.

Казахстан выясняет, чем сбили самолет AZAL: «Такого оружия у нас нет»
Казахстан выясняет, чем сбили самолет AZAL: «Такого оружия у нас нет» обновлено 12:32
12:32 5619
Как элитное украинское подразделение сорвало наступление российской армии
Как элитное украинское подразделение сорвало наступление российской армии The Telegraph
14:10 1256
Путин не хочет встречаться с Зеленским
Путин не хочет встречаться с Зеленским The Guardian
13:53 1520
Турция обвиняет курдов в расшатывании Сирии
Турция обвиняет курдов в расшатывании Сирии
13:45 707
Санкции не работают. Теневой флот растет
Санкции не работают. Теневой флот растет
13:29 1118
Названы сроки встречи Путина и Трампа
Названы сроки встречи Путина и Трампа обновлено 14:47
14:47 3682
Россия готовится к захвату Херсона
Россия готовится к захвату Херсона
13:02 1849
Илон Маск: «Х – приложение №1 в Азербайджане»
Илон Маск: «Х – приложение №1 в Азербайджане»
12:15 3372
Азербайджанские коммандос примут участие в параде в Пакистане
Азербайджанские коммандос примут участие в параде в Пакистане
12:07 1156
Попытка похищения австралийского миллиардера в Таллине: кто такой Аллахверди Аллахвердиев?
Попытка похищения австралийского миллиардера в Таллине: кто такой Аллахверди Аллахвердиев?
11:40 4689
Ограбление и поджог дачи экс-главы «Газпрома» в Азербайджане…
Ограбление и поджог дачи экс-главы «Газпрома» в Азербайджане… горячая тема; все еще актуально
00:10 11228

