ВСУ ударили по Крыму: горит катер, ПВО и радары

Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало видео, на котором видно, как дроны подразделения «Примари» наносят удары по российским военным объектам в Крыму.
Под удар попали десантный катер, несколько радиолокационных станций и база ПВО на горе Ай-Петри.
После серьезных потерь Россия начала прятать свои объекты ПВО под защитными куполами. Но это не помогло — один из таких объектов на Ай-Петри, где размещалась база 3-го радиотехнического полка, был успешно поражен.
August 7, 2025