В Ливане заговорили об израильской угрозе со стороны Сирии

14:46

Ливанские спецслужбы предупреждают о возможном проникновении израильских войск на восток страны с территории Сирии. Об этом сообщает эмиратская газета The National со ссылкой на источники в ливанских органах безопасности.

По данным издания, спецслужбы Ливана зафиксировали перемещение израильских военнослужащих в сирийском городе Катана — стратегически важном пункте, расположенном всего в 10 км от ливанской границы. Источник в разговоре с газетой отметил, что это крайне серьезная угроза для Ливана.

«Силы безопасности опасаются, что Израиль может усилить свою группировку в этом районе и начать рейды на территорию страны», — приводит издание его слова.

По мнению собеседников газеты, Израиль стремится создать буферную зону на юге Сирии с целью перекрытия поставок предполагаемого иранского оружия в Ливан. Спецслужбы не исключают, что израильская армия может провести операции на востоке страны для уничтожения пусковых установок ракет и складов вооружений, принадлежащих движению «Хезболла».

Ключевыми элементами израильской стратегии, по мнению источника, являются усиление контроля в районе Голанских высот, ограничение влияния «Хезболлы», а также расширение присутствия на юге Сирии за счет сосредоточения артиллерии и другого вооружения.

Накануне израильские ВВС нанесли удары по югу Ливана.

Казахстан выясняет, чем сбили самолет AZAL: «Такого оружия у нас нет»
Казахстан выясняет, чем сбили самолет AZAL: «Такого оружия у нас нет» обновлено 12:32
12:32 5620
Как элитное украинское подразделение сорвало наступление российской армии
Как элитное украинское подразделение сорвало наступление российской армии The Telegraph
14:10 1259
Путин не хочет встречаться с Зеленским
Путин не хочет встречаться с Зеленским The Guardian
13:53 1521
Турция обвиняет курдов в расшатывании Сирии
Турция обвиняет курдов в расшатывании Сирии
13:45 707
Санкции не работают. Теневой флот растет
Санкции не работают. Теневой флот растет
13:29 1120
Названы сроки встречи Путина и Трампа
Названы сроки встречи Путина и Трампа обновлено 14:47
14:47 3686
Россия готовится к захвату Херсона
Россия готовится к захвату Херсона
13:02 1852
Илон Маск: «Х – приложение №1 в Азербайджане»
Илон Маск: «Х – приложение №1 в Азербайджане»
12:15 3373
Азербайджанские коммандос примут участие в параде в Пакистане
Азербайджанские коммандос примут участие в параде в Пакистане
12:07 1156
Попытка похищения австралийского миллиардера в Таллине: кто такой Аллахверди Аллахвердиев?
Попытка похищения австралийского миллиардера в Таллине: кто такой Аллахверди Аллахвердиев?
11:40 4689
Ограбление и поджог дачи экс-главы «Газпрома» в Азербайджане…
Ограбление и поджог дачи экс-главы «Газпрома» в Азербайджане… горячая тема; все еще актуально
00:10 11230

