В Ливане заговорили об израильской угрозе со стороны Сирии

Ливанские спецслужбы предупреждают о возможном проникновении израильских войск на восток страны с территории Сирии. Об этом сообщает эмиратская газета The National со ссылкой на источники в ливанских органах безопасности.

По данным издания, спецслужбы Ливана зафиксировали перемещение израильских военнослужащих в сирийском городе Катана — стратегически важном пункте, расположенном всего в 10 км от ливанской границы. Источник в разговоре с газетой отметил, что это крайне серьезная угроза для Ливана.

«Силы безопасности опасаются, что Израиль может усилить свою группировку в этом районе и начать рейды на территорию страны», — приводит издание его слова.

По мнению собеседников газеты, Израиль стремится создать буферную зону на юге Сирии с целью перекрытия поставок предполагаемого иранского оружия в Ливан. Спецслужбы не исключают, что израильская армия может провести операции на востоке страны для уничтожения пусковых установок ракет и складов вооружений, принадлежащих движению «Хезболла».

Ключевыми элементами израильской стратегии, по мнению источника, являются усиление контроля в районе Голанских высот, ограничение влияния «Хезболлы», а также расширение присутствия на юге Сирии за счет сосредоточения артиллерии и другого вооружения.

Накануне израильские ВВС нанесли удары по югу Ливана.