Глава МИД Турции едет в Дамаск

В рамках визита Хакан Фидан встретится с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сегодня, 7 августа, совершит рабочий визит в Сирию. Об этом сообщают сирийские СМИ со ссылкой на источник в МИД арабской республики.

Согласно информации на встрече планируется подвести итоги прогресса, достигнутого в различных областях отношений между Турцией и Сирией за восемь месяцев после падения режима Башара Асада, а также уделить особое внимание вопросу дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества.

В ходе встречи также планируется обсудить вопросы координации работ по восстановлению Сирии.