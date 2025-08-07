USD 1.7000
EUR 1.9844
RUB 2.1250
Подписаться на уведомления
Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым
Новость дня
Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым

Лукашенко о росте агрессии со стороны соседей

15:07 831

Страны Прибалтики и Польша настроены агрессивно по отношению к Беларуси, давление оказывается по всем направлениям. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на совещании по вопросам деятельности КГБ.

«Настораживает, что очень жутко, агрессивно в отношении Беларуси настроены наши соседи – Польша и страны Балтии. Давление осуществляется по всем направлениям. Больше всего это давление чувствуют наши специальные службы», – отметил Лукашенко.

Министерство иностранных дел Беларуси 5 августа вызвало временного поверенного в делах Польши и вручило ему ноту протеста в связи с акцией, запланированной на 9–10 августа в Варшаве.

Зимой 2025 года в Варшаве уже проходила акция против президентских выборов в Беларуси. Вскоре после этого Лукашенко поручил спецслужбам установить личности участников, имеющих отношение к республике. Он также подчеркнул, что акция была немногочисленной.

Ранее сообщалось, что Минобороны Беларуси инициировало изменения в законодательство о военном положении, расширяющие перечень оснований для его введения на фоне продолжающейся войны России против Украины.

Что Путин хочет от Украины?
Что Путин хочет от Украины? The New York Times
16:29 48
Трамп забирает Зангезур
Трамп забирает Зангезур
15:11 3222
Алиев в Вашингтоне
Алиев в Вашингтоне фото
15:01 3049
Попытка похищения австралийского миллиардера в Таллине: кто такой Аллахверди Аллахвердиев?
Попытка похищения австралийского миллиардера в Таллине: кто такой Аллахверди Аллахвердиев?
11:40 5815
Тайный визит иранских ядерщиков в Москву
Тайный визит иранских ядерщиков в Москву холодная война
14:30 1349
И Баку эту «ложку» Дамаску предоставил
И Баку эту «ложку» Дамаску предоставил злые языки страшнее пистолета
03:28 7552
Путин готов встретиться с Зеленским
Путин готов встретиться с Зеленским обновлено 16:05
16:05 6397
ВСУ сожгли стратегический НПЗ России
ВСУ сожгли стратегический НПЗ России обновлено 14:55
14:55 4368
Казахстан выясняет, чем сбили самолет AZAL: «Такого оружия у нас нет»
Казахстан выясняет, чем сбили самолет AZAL: «Такого оружия у нас нет» обновлено 12:32
12:32 6855
Как элитное украинское подразделение сорвало наступление российской армии
Как элитное украинское подразделение сорвало наступление российской армии The Telegraph
14:10 2770
Путин не хочет встречаться с Зеленским
Путин не хочет встречаться с Зеленским The Guardian
13:53 2594

ЭТО ВАЖНО

Что Путин хочет от Украины?
Что Путин хочет от Украины? The New York Times
16:29 48
Трамп забирает Зангезур
Трамп забирает Зангезур
15:11 3222
Алиев в Вашингтоне
Алиев в Вашингтоне фото
15:01 3049
Попытка похищения австралийского миллиардера в Таллине: кто такой Аллахверди Аллахвердиев?
Попытка похищения австралийского миллиардера в Таллине: кто такой Аллахверди Аллахвердиев?
11:40 5815
Тайный визит иранских ядерщиков в Москву
Тайный визит иранских ядерщиков в Москву холодная война
14:30 1349
И Баку эту «ложку» Дамаску предоставил
И Баку эту «ложку» Дамаску предоставил злые языки страшнее пистолета
03:28 7552
Путин готов встретиться с Зеленским
Путин готов встретиться с Зеленским обновлено 16:05
16:05 6397
ВСУ сожгли стратегический НПЗ России
ВСУ сожгли стратегический НПЗ России обновлено 14:55
14:55 4368
Казахстан выясняет, чем сбили самолет AZAL: «Такого оружия у нас нет»
Казахстан выясняет, чем сбили самолет AZAL: «Такого оружия у нас нет» обновлено 12:32
12:32 6855
Как элитное украинское подразделение сорвало наступление российской армии
Как элитное украинское подразделение сорвало наступление российской армии The Telegraph
14:10 2770
Путин не хочет встречаться с Зеленским
Путин не хочет встречаться с Зеленским The Guardian
13:53 2594
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться