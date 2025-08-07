Лукашенко о росте агрессии со стороны соседей

Страны Прибалтики и Польша настроены агрессивно по отношению к Беларуси, давление оказывается по всем направлениям. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на совещании по вопросам деятельности КГБ.

«Настораживает, что очень жутко, агрессивно в отношении Беларуси настроены наши соседи – Польша и страны Балтии. Давление осуществляется по всем направлениям. Больше всего это давление чувствуют наши специальные службы», – отметил Лукашенко.

Министерство иностранных дел Беларуси 5 августа вызвало временного поверенного в делах Польши и вручило ему ноту протеста в связи с акцией, запланированной на 9–10 августа в Варшаве.

Зимой 2025 года в Варшаве уже проходила акция против президентских выборов в Беларуси. Вскоре после этого Лукашенко поручил спецслужбам установить личности участников, имеющих отношение к республике. Он также подчеркнул, что акция была немногочисленной.

Ранее сообщалось, что Минобороны Беларуси инициировало изменения в законодательство о военном положении, расширяющие перечень оснований для его введения на фоне продолжающейся войны России против Украины.