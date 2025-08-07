USD 1.7000
EUR 1.9844
RUB 2.1250
Подписаться на уведомления
Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым
Новость дня
Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым

Трамп забирает Зангезур

15:11 3225

Когда президент США Дональд Трамп в пятницу примет лидеров Армении и Азербайджана в Белом доме, встреча завершится подписанием рамочного мирного соглашения, предусматривающего предоставление США исключительных прав на развитие стратегического транспортного коридора через Южный Кавказ, сообщили агентству Reuters официальные лица.

По тщательно согласованному разделу документов, которые лидеры подпишут в пятницу, Армения планирует предоставить США исключительные специальные права на развитие транспортного коридора на продолжительный срок. Этот коридор получит название «Маршрут Трампа за международный мир и процветание» (Trump Route for International Peace and Prosperity), или сокращенно TRIPP, сообщили официальные лица.

Маршрут будет функционировать в соответствии с армянским законодательством, а США сдадут землю в субаренду консорциуму, который займется строительством и управлением инфраструктурой, сообщили они.

«С помощью коммерческих механизмов этот шаг откроет регион и предотвратит дальнейшие военные действия», — отметил один из представителей США.

Также, по словам официальных лиц, лидеры Армении и Азербайджана подпишут документы с просьбой о роспуске Минской группы, которая с 1992 года выступала посредником в конфликте и состояла из сопредседателей от Франции, России и США.

По словам американских официальных лиц, пожелавших остаться анонимными, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян примут участие в переговорах и церемонии подписания вместе с Трампом в Белом доме.

Стороны подпишут рамочный документ, направленный на достижение «конкретного пути к миру» и решение давнего вопроса о транзите, сообщили представители США.

Как пишет издание Kyiv Post со ссылкой на американских чиновников, США не предоставляют «жестких гарантий безопасности» и не направляют войска на этот маршрут. Вместо этого участие США будет исключительно коммерческим: Вашингтон возьмет на себя ответственность за то, чтобы маршрут «функционировал безопасно для всех сторон» через соглашения с «операторами высшего класса».

Что Путин хочет от Украины?
Что Путин хочет от Украины? The New York Times
16:29 51
Трамп забирает Зангезур
Трамп забирает Зангезур
15:11 3226
Алиев в Вашингтоне
Алиев в Вашингтоне фото
15:01 3051
Попытка похищения австралийского миллиардера в Таллине: кто такой Аллахверди Аллахвердиев?
Попытка похищения австралийского миллиардера в Таллине: кто такой Аллахверди Аллахвердиев?
11:40 5816
Тайный визит иранских ядерщиков в Москву
Тайный визит иранских ядерщиков в Москву холодная война
14:30 1349
И Баку эту «ложку» Дамаску предоставил
И Баку эту «ложку» Дамаску предоставил злые языки страшнее пистолета
03:28 7552
Путин готов встретиться с Зеленским
Путин готов встретиться с Зеленским обновлено 16:05
16:05 6400
ВСУ сожгли стратегический НПЗ России
ВСУ сожгли стратегический НПЗ России обновлено 14:55
14:55 4370
Казахстан выясняет, чем сбили самолет AZAL: «Такого оружия у нас нет»
Казахстан выясняет, чем сбили самолет AZAL: «Такого оружия у нас нет» обновлено 12:32
12:32 6855
Как элитное украинское подразделение сорвало наступление российской армии
Как элитное украинское подразделение сорвало наступление российской армии The Telegraph
14:10 2771
Путин не хочет встречаться с Зеленским
Путин не хочет встречаться с Зеленским The Guardian
13:53 2594

ЭТО ВАЖНО

Что Путин хочет от Украины?
Что Путин хочет от Украины? The New York Times
16:29 51
Трамп забирает Зангезур
Трамп забирает Зангезур
15:11 3226
Алиев в Вашингтоне
Алиев в Вашингтоне фото
15:01 3051
Попытка похищения австралийского миллиардера в Таллине: кто такой Аллахверди Аллахвердиев?
Попытка похищения австралийского миллиардера в Таллине: кто такой Аллахверди Аллахвердиев?
11:40 5816
Тайный визит иранских ядерщиков в Москву
Тайный визит иранских ядерщиков в Москву холодная война
14:30 1349
И Баку эту «ложку» Дамаску предоставил
И Баку эту «ложку» Дамаску предоставил злые языки страшнее пистолета
03:28 7552
Путин готов встретиться с Зеленским
Путин готов встретиться с Зеленским обновлено 16:05
16:05 6400
ВСУ сожгли стратегический НПЗ России
ВСУ сожгли стратегический НПЗ России обновлено 14:55
14:55 4370
Казахстан выясняет, чем сбили самолет AZAL: «Такого оружия у нас нет»
Казахстан выясняет, чем сбили самолет AZAL: «Такого оружия у нас нет» обновлено 12:32
12:32 6855
Как элитное украинское подразделение сорвало наступление российской армии
Как элитное украинское подразделение сорвало наступление российской армии The Telegraph
14:10 2771
Путин не хочет встречаться с Зеленским
Путин не хочет встречаться с Зеленским The Guardian
13:53 2594
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться