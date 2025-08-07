Трамп забирает Зангезур

Когда президент США Дональд Трамп в пятницу примет лидеров Армении и Азербайджана в Белом доме, встреча завершится подписанием рамочного мирного соглашения, предусматривающего предоставление США исключительных прав на развитие стратегического транспортного коридора через Южный Кавказ, сообщили агентству Reuters официальные лица.

По тщательно согласованному разделу документов, которые лидеры подпишут в пятницу, Армения планирует предоставить США исключительные специальные права на развитие транспортного коридора на продолжительный срок. Этот коридор получит название «Маршрут Трампа за международный мир и процветание» (Trump Route for International Peace and Prosperity), или сокращенно TRIPP, сообщили официальные лица.

Маршрут будет функционировать в соответствии с армянским законодательством, а США сдадут землю в субаренду консорциуму, который займется строительством и управлением инфраструктурой, сообщили они.

«С помощью коммерческих механизмов этот шаг откроет регион и предотвратит дальнейшие военные действия», — отметил один из представителей США.

Также, по словам официальных лиц, лидеры Армении и Азербайджана подпишут документы с просьбой о роспуске Минской группы, которая с 1992 года выступала посредником в конфликте и состояла из сопредседателей от Франции, России и США.

По словам американских официальных лиц, пожелавших остаться анонимными, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян примут участие в переговорах и церемонии подписания вместе с Трампом в Белом доме.

Стороны подпишут рамочный документ, направленный на достижение «конкретного пути к миру» и решение давнего вопроса о транзите, сообщили представители США.

Как пишет издание Kyiv Post со ссылкой на американских чиновников, США не предоставляют «жестких гарантий безопасности» и не направляют войска на этот маршрут. Вместо этого участие США будет исключительно коммерческим: Вашингтон возьмет на себя ответственность за то, чтобы маршрут «функционировал безопасно для всех сторон» через соглашения с «операторами высшего класса».