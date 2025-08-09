Восемьдесят лет назад, 6 августа 1945 года, человечество перешло грань, за которой не осталось ни морали, ни правды, ни искупления. В этот день не фашистская Германия, не «империя зла» СССР, а самопровозглашенный «гарант демократии» в лице Соединенных Штатов Америки стер с лица земли японский город Хиросиму, сбросив на него атомную бомбу. В одно мгновение были убиты 160 тысяч человек. Целью был не военный объект, а мирный, живой город. Жертвой — человечество. Спустя три дня, 9 августа, последовала еще одна казнь - Нагасаки. Еще 80 тысяч погибших. Еще десятки тысяч обреченных на медленную, мучительную смерть от лучевой болезни. Люди горели заживо, плавились, рассыпались на глазах у близких. Но никто не понес наказания. Ни один человек. Ни один государственный деятель. Ни один генерал. Ни один пилот. Имя последнего — Пол Тиббетс. Он сбросил бомбу на Хиросиму. Он вошел в самолет с широкой улыбкой, назвал свой бомбардировщик В-52 именем матери — «Энола Гей», а атомную бомбу — «Малышом». И эта «мать» отправила своего «малыша» в ядерное пекло — сжечь, испепелить, испарить сотни тысяч человеческих судеб.

Позже Тиббетс многократно повторял, что не испытывает никаких угрызений совести. «Я горжусь тем, что выполнил задачу без ошибок. Я каждую ночь сплю спокойно», - писал он. А в 2005 году добавил: «Если бы мне снова поручили ту же задачу — черт побери, я бы снова ее выполнил». Тиббетс умер в возрасте 92 лет. В благополучии и почете, в окружении внуков и звездно-полосатых флагов. Нацист Эйхман, оправдывавший себя тем, что «исполнял приказ», был повешен. А Тиббетс, исполнивший приказ Трумэна, был похоронен со всеми воинскими почестями. В этом и есть вся сущность современного «морального порядка». Потому что Тиббетс не был одиночкой. Его устами глаголил весь американский государственный механизм. Он был голосом и рукой режима, у которого было все: ресурсы, армия, идеология и абсолютно холодная, циничная уверенность в собственном праве решать, кто будет жить, а кому надлежит сгореть живьем.

Японцам запретили даже говорить об этом. До 1951 года упоминание бомбардировок Хиросимы и Нагасаки было под запретом. Лишь спустя шесть лет режиссер Канэто Синдо, сам родом из Хиросимы, осмелился публично возвысить голос. Его родители погибли в тот день, а он служил в армии. За попытку снять фильм об этом его уволили. Все студии по негласному сговору отказались с ним работать. Синдо остался безработным и создал свою собственную студию, на которой и создал фильм «Дети Хиросимы». Это была не просто кинолента, а голос из пепла, первая попытка назвать преступление — преступлением и прямо обвинить тех, кто до сих пор ходит по земле с гордо поднятой головой. Фильм Канэто Синдо, основанный на сочинениях выживших в аду Хиросимы детей, потряс мир. Его показали в Каннах. Он получил «Золотую пальмовую ветвь». Его хвалили Бертран Рассел и Жорж Садуль. Но самое главное — его увидели выжившие. Они узнавали себя, узнавали умерших, узнавали свою боль, о которой так долго запрещалось говорить. Синдо не фантазировал, он просто показал правду. Учительница Такако возвращается в Хиросиму через шесть лет после катастрофы. Город жив, но искалечен. Люди нищие, ослепшие, бесплодные, изуродованные. Дети продолжают умирать. Одна девочка называет смерть радостью: «Я встречусь с мамой и папой». Другой ребенок умирает на глазах. А третий чистит обувь на улице, потому что должен выжить. Даже смерть отца — не повод для паузы. Жизнь не останавливается, она просто меняет лицо. Ивакити-сан, бывшая служанка Такако со слепыми глазами, обезображенным лицом, потерявшая всю семью, перед самоубийством кричит в отчаянии: «Проклятая война! Атомная бомба! Сумасшедшие!» Она права. Сумасшедшие правят этим миром. И вот уже 80 лет никто не может их остановить. Мир так и не извлек урок, так и не назвал преступление — преступлением. Он не признал виновных, а лишь вырастил новых пилотов, новых «малышей», новых улыбающихся Тиббетсов, готовых нажать на кнопку «открыть люк».