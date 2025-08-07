Зеленский обсудил с Мерцем визит Уиткоффа в Москву

USD 1.7000
Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Скоординировали наши позиции с Германией. Договорились еще переговорить с Фридрихом. Советники по безопасности сегодня проведут встречу онлайн для согласования наших общих взглядов», — написал Зеленский.

По его словам, он обсудил с Мерцем необходимость завершения войны с Россией и вступление Украины в Евросоюз.

Reuters пишет, что Мерц и Зеленский также обсудили возможное развитие событий после встречи Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным.

