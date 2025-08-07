Трамп призвал Ближний Восток

Всем странам на Ближнем Востоке необходимо присоединиться к «соглашениям Авраама», чтобы прийти к миру в регионе, написал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Теперь, когда ядерный арсенал, создаваемый Ираном, был полностью уничтожен, для меня очень важно, чтобы все страны Ближнего Востока присоединились к «соглашениям Авраама». Это обеспечит мир на Ближнем Востоке», – заявил американский лидер.

«Соглашения Авраама» представляют собой серию договоров о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ, Бахрейном, Марокко, Суданом. В начале июля Трамп подписал указ об отмене экономических санкций против Сирии. Это произошло на фоне сирийско-израильских переговоров по нормализации отношений. Дальнейшая перспектива такого решения связана в том числе с присоединением Сирии к «соглашениям Авраама».