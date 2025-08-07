USD 1.7000
EUR 1.9844
RUB 2.1250
Подписаться на уведомления
Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым
Новость дня
Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым

Трамп призвал Ближний Восток

15:56 427

Всем странам на Ближнем Востоке необходимо присоединиться к «соглашениям Авраама», чтобы прийти к миру в регионе, написал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Теперь, когда ядерный арсенал, создаваемый Ираном, был полностью уничтожен, для меня очень важно, чтобы все страны Ближнего Востока присоединились к «соглашениям Авраама». Это обеспечит мир на Ближнем Востоке», – заявил американский лидер.

«Соглашения Авраама» представляют собой серию договоров о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ, Бахрейном, Марокко, Суданом. В начале июля Трамп подписал указ об отмене экономических санкций против Сирии. Это произошло на фоне сирийско-израильских переговоров по нормализации отношений. Дальнейшая перспектива такого решения связана в том числе с присоединением Сирии к «соглашениям Авраама».

Что Путин хочет от Украины?
Что Путин хочет от Украины? The New York Times
16:29 63
Трамп забирает Зангезур
Трамп забирает Зангезур
15:11 3236
Алиев в Вашингтоне
Алиев в Вашингтоне фото
15:01 3062
Попытка похищения австралийского миллиардера в Таллине: кто такой Аллахверди Аллахвердиев?
Попытка похищения австралийского миллиардера в Таллине: кто такой Аллахверди Аллахвердиев?
11:40 5819
Тайный визит иранских ядерщиков в Москву
Тайный визит иранских ядерщиков в Москву холодная война
14:30 1352
И Баку эту «ложку» Дамаску предоставил
И Баку эту «ложку» Дамаску предоставил злые языки страшнее пистолета
03:28 7553
Путин готов встретиться с Зеленским
Путин готов встретиться с Зеленским обновлено 16:05
16:05 6413
ВСУ сожгли стратегический НПЗ России
ВСУ сожгли стратегический НПЗ России обновлено 14:55
14:55 4375
Казахстан выясняет, чем сбили самолет AZAL: «Такого оружия у нас нет»
Казахстан выясняет, чем сбили самолет AZAL: «Такого оружия у нас нет» обновлено 12:32
12:32 6857
Как элитное украинское подразделение сорвало наступление российской армии
Как элитное украинское подразделение сорвало наступление российской армии The Telegraph
14:10 2775
Путин не хочет встречаться с Зеленским
Путин не хочет встречаться с Зеленским The Guardian
13:53 2597

ЭТО ВАЖНО

Что Путин хочет от Украины?
Что Путин хочет от Украины? The New York Times
16:29 63
Трамп забирает Зангезур
Трамп забирает Зангезур
15:11 3236
Алиев в Вашингтоне
Алиев в Вашингтоне фото
15:01 3062
Попытка похищения австралийского миллиардера в Таллине: кто такой Аллахверди Аллахвердиев?
Попытка похищения австралийского миллиардера в Таллине: кто такой Аллахверди Аллахвердиев?
11:40 5819
Тайный визит иранских ядерщиков в Москву
Тайный визит иранских ядерщиков в Москву холодная война
14:30 1352
И Баку эту «ложку» Дамаску предоставил
И Баку эту «ложку» Дамаску предоставил злые языки страшнее пистолета
03:28 7553
Путин готов встретиться с Зеленским
Путин готов встретиться с Зеленским обновлено 16:05
16:05 6413
ВСУ сожгли стратегический НПЗ России
ВСУ сожгли стратегический НПЗ России обновлено 14:55
14:55 4375
Казахстан выясняет, чем сбили самолет AZAL: «Такого оружия у нас нет»
Казахстан выясняет, чем сбили самолет AZAL: «Такого оружия у нас нет» обновлено 12:32
12:32 6857
Как элитное украинское подразделение сорвало наступление российской армии
Как элитное украинское подразделение сорвало наступление российской армии The Telegraph
14:10 2775
Путин не хочет встречаться с Зеленским
Путин не хочет встречаться с Зеленским The Guardian
13:53 2597
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться