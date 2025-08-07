Кыргызстан ограничил иностранное влияние

Согласно закону, иностранные физические и юридические лица не могут владеть, управлять или распоряжаться более чем 35% акций, долей или паев в уставном капитале компаний, создающих СМИ в Кыргызстане.

В Кыргызстане вступил в силу новый закон, ограничивающий участие иностранцев в местных средствах массовой информации. Документ подписал президент Садыр Жапаров, сообщила его пресс-служба.

Под действие закона попадают не только традиционные СМИ, но и цифровые платформы, включая интернет-издания, YouTube-каналы, подкасты, документальные проекты и другие формы онлайн-контента. Все они теперь подлежат обязательной регистрации в Министерстве юстиции.

При этом закон закрепляет за СМИ право не раскрывать источники информации, включая личность информатора, при условии конфиденциальности. Исключения возможны только по требованию суда.

Также в законе прописан полный запрет на цензуру — он предусматривает правовые гарантии, исключающие вмешательство чиновников в редакционную политику и работу медиа.