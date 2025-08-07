Экспорт американской нефти упал до минимума

Экспорт сырой нефти из США в июле сократился до самого низкого уровня почти за четыре года — 3,1 млн баррелей в сутки. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании Kpler. Это минимальный показатель с октября 2021 года.

Снижение объемов поставок за рубеж обусловлено ростом внутренних цен на нефть марки WTI, вызванным сокращением запасов внутри страны. В результате американская нефть стала менее конкурентоспособной на международном рынке.

Согласно данным Управления энергетической информации США (EIA), средний экспортный объем за последние пять недель составил 3,2 млн баррелей в сутки против 3,6 млн в июне.

Одной из ключевых причин падения экспортной активности стало сужение ценового дифференциала между американской WTI и североморским эталоном Brent. В мае и июне дисконт WTI к Brent в среднем составлял около $3 за баррель — меньше уровня в $4, при котором зарубежные покупатели обычно проявляют интерес к американской нефти.

На фоне продолжающейся торговой напряженности с США Китай уже пятый месяц подряд не закупает американскую нефть. Также резко сократились поставки в Азию: экспорт в Южную Корею упал почти вдвое, а в Индию — на 46%.

Экспорт в Европу также снизился. По сравнению с июнем поставки сократились на 14% — до 1,6 млн баррелей в сутки.