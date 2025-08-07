USD 1.7000
Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым
Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым

Что Путин хочет от Украины?

The New York Times
16:29 2290

Главной целью вторжения президента России Владимира Путина в Украину остается мирное соглашение, которое обеспечит «реализацию стратегических интересов» России, — в первую очередь недопущение вступления Украины в НАТО и ограничение дальнейшего расширения альянса, пишет The New York Times.

Путин давно добивается личной встречи с Трампом, считая, что дипломатическое взаимодействие с бывшим президентом США дает больше шансов добиться выгодных условий в войне против Украины, чем продолжение боевых действий.

«Путин хочет сохранить Трампа как ресурс для возможного перехода к миру, — заявил прокремлевский политолог Сергей Марков. — Трамп нужен для реализации российских условий».

В январе Путин заявил, что «нам, наверное, лучше встретиться» и «спокойно обсудить все интересующие вопросы».

Команда Трампа, по сообщениям, откладывала согласование встречи, ожидая от Москвы сигналов готовности к прекращению огня.

В среду в Москве прошли переговоры специального посланника Трампа Стива Уиткоффа. Помощник Путина по внешней политике Юрий Ушаков позже сообщил, что Путин передал определенные «сигналы» по Украине, не уточнив детали.

Одним из возможных сигналов может быть изменение позиции России по территориальным требованиям. Ранее Москва настаивала на полном контроле над четырьмя украинскими регионами, о «присоединении» которых Кремль объявил в 2022 году, несмотря на то, что значительная часть этих территорий остается под контролем Украины.

Аналитики полагают, что такая жесткая позиция могла быть частью тактики давления с целью добиться личной встречи с Трампом.

Старший научный сотрудник Carnegie Russia Eurasia Center Татьяна Становая считает, что отсутствие четкой фиксации границ «присоединенных» регионов может свидетельствовать о наличии гибкости.

«Для Путина главное — это НАТО, железобетонные гарантии, что Украина не вступит в альянс и что страны НАТО не будут развивать военное присутствие в Украине», — отметила Становая.

По ее словам, территориальные вопросы для Путина «вторичны» по сравнению с более широкими геополитическими требованиями и влиянием на политическую ситуацию в Киеве.

«Либо он добивается этого через гарантии от Запада, либо через политический контроль внутри Украины — одно из двух, либо и то, и другое», — добавила она.

Трамп забирает Зангезур
Трамп забирает Зангезур
15:11 6184
Тайный визит иранских ядерщиков в Москву
Тайный визит иранских ядерщиков в Москву холодная война; все еще актуально
14:30 1894
Мудрая обезьяна наблюдает за дракой двух тигров
Мудрая обезьяна наблюдает за дракой двух тигров
17:16 1411
Путин готов встретиться с Зеленским
Путин готов встретиться с Зеленским обновлено 16:05
16:05 8720
Что Путин хочет от Украины?
Что Путин хочет от Украины? The New York Times
16:29 2291
Алиев в Вашингтоне
Алиев в Вашингтоне добавлено видео; фото
17:07 5578
Попытка похищения австралийского миллиардера в Таллине: кто такой Аллахверди Аллахвердиев?
Попытка похищения австралийского миллиардера в Таллине: кто такой Аллахверди Аллахвердиев?
11:40 6626
И Баку эту «ложку» Дамаску предоставил
И Баку эту «ложку» Дамаску предоставил злые языки страшнее пистолета
03:28 7781
ВСУ сожгли стратегический НПЗ России
ВСУ сожгли стратегический НПЗ России обновлено 14:55
14:55 5514
Оборудование со сбитого самолета AZAL отправили в США
Оборудование со сбитого самолета AZAL отправили в США обновлено 18:01
18:01 7612
Как элитное украинское подразделение сорвало наступление российской армии
Как элитное украинское подразделение сорвало наступление российской армии The Telegraph
14:10 3613

