Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым
Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым

Трамп призвал главу Intel подать в отставку

17:14 682

Президент США Дональд Трамп призвал генерального директора американской технологической корпорации Intel Лип-Бу Тана (китайское имя — Чэнь Лиу) уйти в отставку.

«Генеральный директор Intel находится в состоянии серьезного конфликта и должен немедленно уйти в отставку. Другого решения этой проблемы нет», — написал Трамп в Truth Social.

По данным информационного портала Axios, Трамп требует отставки главы Intel из-за опасений по поводу предполагаемых связей Лип-Бу Тана с китайскими компаниями, которые сотрудничают с Коммунистической партией Китая (КПК).

Лип-Бу Тан возглавил Intel в 2025 году. Он сменил Пэта Гелсингера, который покинул пост в декабре 2024 года на фоне ухудшения финансовых показателей компании и падения стоимости ее акций из-за ужесточившейся конкуренции с другими производителями полупроводников.

Трамп забирает Зангезур
Трамп забирает Зангезур
15:11 6187
Тайный визит иранских ядерщиков в Москву
Тайный визит иранских ядерщиков в Москву холодная война; все еще актуально
14:30 1894
Мудрая обезьяна наблюдает за дракой двух тигров
Мудрая обезьяна наблюдает за дракой двух тигров
17:16 1414
Путин готов встретиться с Зеленским
Путин готов встретиться с Зеленским обновлено 16:05
16:05 8722
Что Путин хочет от Украины?
Что Путин хочет от Украины? The New York Times
16:29 2292
Алиев в Вашингтоне
Алиев в Вашингтоне добавлено видео; фото
17:07 5580
Попытка похищения австралийского миллиардера в Таллине: кто такой Аллахверди Аллахвердиев?
Попытка похищения австралийского миллиардера в Таллине: кто такой Аллахверди Аллахвердиев?
11:40 6626
И Баку эту «ложку» Дамаску предоставил
И Баку эту «ложку» Дамаску предоставил злые языки страшнее пистолета
03:28 7782
ВСУ сожгли стратегический НПЗ России
ВСУ сожгли стратегический НПЗ России обновлено 14:55
14:55 5516
Оборудование со сбитого самолета AZAL отправили в США
Оборудование со сбитого самолета AZAL отправили в США обновлено 18:01
18:01 7615
Как элитное украинское подразделение сорвало наступление российской армии
Как элитное украинское подразделение сорвало наступление российской армии The Telegraph
14:10 3615

