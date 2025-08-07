Мудрая обезьяна наблюдает за дракой двух тигров

В момент, когда администрация Дональда Трампа активизирует усилия по прекращению войны в Украине, Китай фактически саботирует мирный процесс, подпитывая конфликт из тени. Как пишет стратегический аналитик военной разведки, экс-сотрудница Разведывательного управления Пентагона Ребекка Коффлер для The Telegraph, Си Цзиньпин не заинтересован в завершении войны - наоборот, Пекин стремится максимально затянуть ее.

По оценкам аналитиков, Китай рассматривает Украину как опосредованную войну, которая истощает обоих ключевых соперников - Москву и Вашингтон. В то время как США финансируют оборону Украины, Китай усиливает Москву - поставляет микроэлектронику, оптические системы, компоненты для дронов и другие технологии двойного назначения, критически важные для ведения боевых действий.

Разведывательные источники сообщают о создании секретного завода по производству ударных дронов в Китае совместно с российским концерном "Алмаз-Антей". Это - часть более глубокой стратегии Пекина: сохранять публичный нейтралитет, одновременно помогая России вести затяжную войну, отмечает Коффлей.

Под прикрытием экономического сотрудничества Китай ежегодно импортирует миллионы баррелей российской нефти и газа, часто с помощью теневого флота, минуя санкции. После того как Трамп ввел новые 25% тарифы против Индии за импорт российской нефти, Китай продолжил закупки без изменений, отвергнув даже угрозу 100% тарифа от министра финансов США.

Эксперты видят в этой поддержке Москвы стратегический расчет: затяжной конфликт позволяет Китаю уменьшить запасы американского оружия и снизить готовность США к противодействию потенциальному вторжению на Тайвань, которое рассматривается как реалистичный сценарий до 2027 года.

«Пока два тигра дерутся в долине, мудрая обезьяна сидит на горе и наблюдает», - пишет автор о тактике Си Цзиньпина, ссылаясь на китайскую аллегорию.

В этом контексте мирная инициатива Трампа оказывается под угрозой: его посланник Стив Уиткофф ведет переговоры с Кремлем, но Китай и Россия, хоть и публично партнеры, имеют собственные выгоды от продолжения войны. Совместные морские учения в Японском море - очередной сигнал, что Пекин и Москва не готовы к миру.