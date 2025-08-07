Трамп проигнорировал президента Швейцарии

Президент США Дональд Трамп проигнорировал визит президента Швейцарии Карин Келлер-Зуттер, которая посетила Вашингтон в надежде достичь с Белым домом соглашения после анонсированных им планов ввести 7 августа в отношении конфедерации импортные пошлины в размере 39%. Об этом сообщила газета Tribune de Genève.

Как пишет газета, Келлер-Зуттер и вице-президент, начальник федерального департамента по экономическим вопросам, образованию и исследованиям Швейцарии Ги Пармелен вернулись из США, «не добившись ничего от президента Трампа».

«Последний не уделил им даже пяти минут», - отмечает издание. По оценкам Tribune de Genève, глава швейцарского правительства избежала полного унижения только за счет того, что ей удалось договориться о встрече с госсекретарем Марко Рубио. Однако это, как указывает газета, является «слабым утешением».

1 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин от 15% до 41% в отношении более 60 стран и Евросоюза. Они вступили в силу 7 августа. Наиболее высокие пошлины назначены для таких стран, как Ирак (35%), Сербия (35%), Швейцария (39%), Лаос (40%), Мьянма (40%) и Сирия (41%). Ранее США предполагали ввести пошлину в размере 31% на импорт швейцарских товаров в США, которая на время торговых переговоров была снижена до 10%.