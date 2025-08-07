USD 1.7000
EUR 1.9844
RUB 2.1250
Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым
Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым

Трамп проигнорировал президента Швейцарии

17:29 680

Президент США Дональд Трамп проигнорировал визит президента Швейцарии Карин Келлер-Зуттер, которая посетила Вашингтон в надежде достичь с Белым домом соглашения после анонсированных им планов ввести 7 августа в отношении конфедерации импортные пошлины в размере 39%. Об этом сообщила газета Tribune de Genève.

Как пишет газета, Келлер-Зуттер и вице-президент, начальник федерального департамента по экономическим вопросам, образованию и исследованиям Швейцарии Ги Пармелен вернулись из США, «не добившись ничего от президента Трампа».

«Последний не уделил им даже пяти минут», - отмечает издание. По оценкам Tribune de Genève, глава швейцарского правительства избежала полного унижения только за счет того, что ей удалось договориться о встрече с госсекретарем Марко Рубио. Однако это, как указывает газета, является «слабым утешением».

1 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин от 15% до 41% в отношении более 60 стран и Евросоюза. Они вступили в силу 7 августа. Наиболее высокие пошлины назначены для таких стран, как Ирак (35%), Сербия (35%), Швейцария (39%), Лаос (40%), Мьянма (40%) и Сирия (41%). Ранее США предполагали ввести пошлину в размере 31% на импорт швейцарских товаров в США, которая на время торговых переговоров была снижена до 10%.

Трамп забирает Зангезур
Трамп забирает Зангезур
15:11 6193
Тайный визит иранских ядерщиков в Москву
Тайный визит иранских ядерщиков в Москву холодная война; все еще актуально
14:30 1894
Мудрая обезьяна наблюдает за дракой двух тигров
Мудрая обезьяна наблюдает за дракой двух тигров
17:16 1418
Путин готов встретиться с Зеленским
Путин готов встретиться с Зеленским обновлено 16:05
16:05 8723
Что Путин хочет от Украины?
Что Путин хочет от Украины? The New York Times
16:29 2293
Алиев в Вашингтоне
Алиев в Вашингтоне добавлено видео; фото
17:07 5587
Попытка похищения австралийского миллиардера в Таллине: кто такой Аллахверди Аллахвердиев?
Попытка похищения австралийского миллиардера в Таллине: кто такой Аллахверди Аллахвердиев?
11:40 6627
И Баку эту «ложку» Дамаску предоставил
И Баку эту «ложку» Дамаску предоставил злые языки страшнее пистолета
03:28 7782
ВСУ сожгли стратегический НПЗ России
ВСУ сожгли стратегический НПЗ России обновлено 14:55
14:55 5520
Оборудование со сбитого самолета AZAL отправили в США
Оборудование со сбитого самолета AZAL отправили в США обновлено 18:01
18:01 7621
Как элитное украинское подразделение сорвало наступление российской армии
Как элитное украинское подразделение сорвало наступление российской армии The Telegraph
14:10 3617

