Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым
В Ботаническом саду закрыли пикник-зону после укуса змеи

Ульвия Худиева
17:40 474

После укуса семилетнего мальчика гюрзой в Центральном ботаническом саду Баку временно закрыли зону для пикников, сообщает haqqin.az.

По официальной информации, зону закрыли в рамках масштабных санитарно-гигиенических мероприятий. С 30 июля началась полная дезинфекция: обработке подверглись входная часть сада, детская площадка и пикниковая зона. Работы проводятся системно, с использованием безопасных для здоровья человека средств.

Администрация подчеркивает, что в саду регулярно проводят профилактику заболеваний деревьев, а также борьбу с насекомыми и грибками. 

Напомним, 28 июля в саду ядовитая змея укусила семилетнего ребенка. Пострадавшего экстренно доставили в токсикологическое отделение Детского клинического медицинского центра.

Трамп забирает Зангезур
Трамп забирает Зангезур
15:11 6197
Тайный визит иранских ядерщиков в Москву
Тайный визит иранских ядерщиков в Москву холодная война; все еще актуально
14:30 1894
Мудрая обезьяна наблюдает за дракой двух тигров
Мудрая обезьяна наблюдает за дракой двух тигров
17:16 1423
Путин готов встретиться с Зеленским
Путин готов встретиться с Зеленским обновлено 16:05
16:05 8724
Что Путин хочет от Украины?
Что Путин хочет от Украины? The New York Times
16:29 2294
Алиев в Вашингтоне
Алиев в Вашингтоне добавлено видео; фото
17:07 5589
Попытка похищения австралийского миллиардера в Таллине: кто такой Аллахверди Аллахвердиев?
Попытка похищения австралийского миллиардера в Таллине: кто такой Аллахверди Аллахвердиев?
11:40 6629
И Баку эту «ложку» Дамаску предоставил
И Баку эту «ложку» Дамаску предоставил злые языки страшнее пистолета
03:28 7782
ВСУ сожгли стратегический НПЗ России
ВСУ сожгли стратегический НПЗ России обновлено 14:55
14:55 5521
Оборудование со сбитого самолета AZAL отправили в США
Оборудование со сбитого самолета AZAL отправили в США обновлено 18:01
18:01 7623
Как элитное украинское подразделение сорвало наступление российской армии
Как элитное украинское подразделение сорвало наступление российской армии The Telegraph
14:10 3617

