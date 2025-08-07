В Ботаническом саду закрыли пикник-зону после укуса змеи

После укуса семилетнего мальчика гюрзой в Центральном ботаническом саду Баку временно закрыли зону для пикников, сообщает haqqin.az.
По официальной информации, зону закрыли в рамках масштабных санитарно-гигиенических мероприятий. С 30 июля началась полная дезинфекция: обработке подверглись входная часть сада, детская площадка и пикниковая зона. Работы проводятся системно, с использованием безопасных для здоровья человека средств.
Администрация подчеркивает, что в саду регулярно проводят профилактику заболеваний деревьев, а также борьбу с насекомыми и грибками.
Напомним, 28 июля в саду ядовитая змея укусила семилетнего ребенка. Пострадавшего экстренно доставили в токсикологическое отделение Детского клинического медицинского центра.