USD 1.7000
EUR 1.9844
RUB 2.1250
Подписаться на уведомления
Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым
Новость дня
Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым

США и Китай могут продлить тарифное перемирие

17:45 145

Президент США Дональд Трамп и его администрация, скорее всего, придут к соглашению с Китаем и продлят существующие договоренности в сфере таможенных пошлин на 90 дней. Об этом заявил американский министр торговли Говард Латник.

«Похоже на то, что они [Трамп и переговорная команда США] придут к соглашению и продлят их [договоренности] еще на 90 дней», — сказал он в интервью телеканалу Fox Business, вместе с тем отметив, что окончательное решение по этому вопросу остается за американским лидером.

Очередной раунд переговоров КНР и США по вопросам двусторонней торговли прошел 28–29 июля в Стокгольме. При этом стороны по-прежнему расходятся во мнениях относительно продления приостановки дополнительных импортных пошлин. Китайские переговорщики заявили, что соглашение о продлении достигнуто, но министр финансов США Скотт Бессент утверждает, что все условия сначала должны быть одобрены Трампом.

Трамп забирает Зангезур
Трамп забирает Зангезур
15:11 6198
Тайный визит иранских ядерщиков в Москву
Тайный визит иранских ядерщиков в Москву холодная война; все еще актуально
14:30 1894
Мудрая обезьяна наблюдает за дракой двух тигров
Мудрая обезьяна наблюдает за дракой двух тигров
17:16 1425
Путин готов встретиться с Зеленским
Путин готов встретиться с Зеленским обновлено 16:05
16:05 8728
Что Путин хочет от Украины?
Что Путин хочет от Украины? The New York Times
16:29 2295
Алиев в Вашингтоне
Алиев в Вашингтоне добавлено видео; фото
17:07 5592
Попытка похищения австралийского миллиардера в Таллине: кто такой Аллахверди Аллахвердиев?
Попытка похищения австралийского миллиардера в Таллине: кто такой Аллахверди Аллахвердиев?
11:40 6629
И Баку эту «ложку» Дамаску предоставил
И Баку эту «ложку» Дамаску предоставил злые языки страшнее пистолета
03:28 7782
ВСУ сожгли стратегический НПЗ России
ВСУ сожгли стратегический НПЗ России обновлено 14:55
14:55 5522
Оборудование со сбитого самолета AZAL отправили в США
Оборудование со сбитого самолета AZAL отправили в США обновлено 18:01
18:01 7627
Как элитное украинское подразделение сорвало наступление российской армии
Как элитное украинское подразделение сорвало наступление российской армии The Telegraph
14:10 3618

ЭТО ВАЖНО

Трамп забирает Зангезур
Трамп забирает Зангезур
15:11 6198
Тайный визит иранских ядерщиков в Москву
Тайный визит иранских ядерщиков в Москву холодная война; все еще актуально
14:30 1894
Мудрая обезьяна наблюдает за дракой двух тигров
Мудрая обезьяна наблюдает за дракой двух тигров
17:16 1425
Путин готов встретиться с Зеленским
Путин готов встретиться с Зеленским обновлено 16:05
16:05 8728
Что Путин хочет от Украины?
Что Путин хочет от Украины? The New York Times
16:29 2295
Алиев в Вашингтоне
Алиев в Вашингтоне добавлено видео; фото
17:07 5592
Попытка похищения австралийского миллиардера в Таллине: кто такой Аллахверди Аллахвердиев?
Попытка похищения австралийского миллиардера в Таллине: кто такой Аллахверди Аллахвердиев?
11:40 6629
И Баку эту «ложку» Дамаску предоставил
И Баку эту «ложку» Дамаску предоставил злые языки страшнее пистолета
03:28 7782
ВСУ сожгли стратегический НПЗ России
ВСУ сожгли стратегический НПЗ России обновлено 14:55
14:55 5522
Оборудование со сбитого самолета AZAL отправили в США
Оборудование со сбитого самолета AZAL отправили в США обновлено 18:01
18:01 7627
Как элитное украинское подразделение сорвало наступление российской армии
Как элитное украинское подразделение сорвало наступление российской армии The Telegraph
14:10 3618
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться