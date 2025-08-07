США и Китай могут продлить тарифное перемирие

Президент США Дональд Трамп и его администрация, скорее всего, придут к соглашению с Китаем и продлят существующие договоренности в сфере таможенных пошлин на 90 дней. Об этом заявил американский министр торговли Говард Латник.

«Похоже на то, что они [Трамп и переговорная команда США] придут к соглашению и продлят их [договоренности] еще на 90 дней», — сказал он в интервью телеканалу Fox Business, вместе с тем отметив, что окончательное решение по этому вопросу остается за американским лидером.

Очередной раунд переговоров КНР и США по вопросам двусторонней торговли прошел 28–29 июля в Стокгольме. При этом стороны по-прежнему расходятся во мнениях относительно продления приостановки дополнительных импортных пошлин. Китайские переговорщики заявили, что соглашение о продлении достигнуто, но министр финансов США Скотт Бессент утверждает, что все условия сначала должны быть одобрены Трампом.