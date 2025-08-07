USD 1.7000
EUR 1.9844
RUB 2.1250
Подписаться на уведомления
Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым
Новость дня
Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым

США переманивают покупателей российской нефти

17:50 242

США ведут переговоры со странами Азии, чтобы стать для них главным поставщиком нефти и газа вместо России. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт в интервью телеканалу Fox Business.

«Крупнейшим источником импорта нефти для Европы была Россия. Крупнейшим источником импорта природного газа для Европы была Россия. США перенаправляют эти поставки в Европу вместо России. Мы ведем обсуждение этого же с азиатскими странами», — сказал он.

В частности, диалог на этот счет ведется с Индией. По словам Райта, Соединенные Штаты хотят стать доминирующим источником энергоносителей для своих союзников.

6 августа Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на товары из Индии из-за покупки ею российской нефти.

Трамп забирает Зангезур
Трамп забирает Зангезур
15:11 6200
Тайный визит иранских ядерщиков в Москву
Тайный визит иранских ядерщиков в Москву холодная война; все еще актуально
14:30 1894
Мудрая обезьяна наблюдает за дракой двух тигров
Мудрая обезьяна наблюдает за дракой двух тигров
17:16 1426
Путин готов встретиться с Зеленским
Путин готов встретиться с Зеленским обновлено 16:05
16:05 8730
Что Путин хочет от Украины?
Что Путин хочет от Украины? The New York Times
16:29 2298
Алиев в Вашингтоне
Алиев в Вашингтоне добавлено видео; фото
17:07 5593
Попытка похищения австралийского миллиардера в Таллине: кто такой Аллахверди Аллахвердиев?
Попытка похищения австралийского миллиардера в Таллине: кто такой Аллахверди Аллахвердиев?
11:40 6631
И Баку эту «ложку» Дамаску предоставил
И Баку эту «ложку» Дамаску предоставил злые языки страшнее пистолета
03:28 7782
ВСУ сожгли стратегический НПЗ России
ВСУ сожгли стратегический НПЗ России обновлено 14:55
14:55 5522
Оборудование со сбитого самолета AZAL отправили в США
Оборудование со сбитого самолета AZAL отправили в США обновлено 18:01
18:01 7629
Как элитное украинское подразделение сорвало наступление российской армии
Как элитное украинское подразделение сорвало наступление российской армии The Telegraph
14:10 3619

ЭТО ВАЖНО

Трамп забирает Зангезур
Трамп забирает Зангезур
15:11 6200
Тайный визит иранских ядерщиков в Москву
Тайный визит иранских ядерщиков в Москву холодная война; все еще актуально
14:30 1894
Мудрая обезьяна наблюдает за дракой двух тигров
Мудрая обезьяна наблюдает за дракой двух тигров
17:16 1426
Путин готов встретиться с Зеленским
Путин готов встретиться с Зеленским обновлено 16:05
16:05 8730
Что Путин хочет от Украины?
Что Путин хочет от Украины? The New York Times
16:29 2298
Алиев в Вашингтоне
Алиев в Вашингтоне добавлено видео; фото
17:07 5593
Попытка похищения австралийского миллиардера в Таллине: кто такой Аллахверди Аллахвердиев?
Попытка похищения австралийского миллиардера в Таллине: кто такой Аллахверди Аллахвердиев?
11:40 6631
И Баку эту «ложку» Дамаску предоставил
И Баку эту «ложку» Дамаску предоставил злые языки страшнее пистолета
03:28 7782
ВСУ сожгли стратегический НПЗ России
ВСУ сожгли стратегический НПЗ России обновлено 14:55
14:55 5522
Оборудование со сбитого самолета AZAL отправили в США
Оборудование со сбитого самолета AZAL отправили в США обновлено 18:01
18:01 7629
Как элитное украинское подразделение сорвало наступление российской армии
Как элитное украинское подразделение сорвало наступление российской армии The Telegraph
14:10 3619
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться