Что обсудили Зеленский и фон дер Ляйен по телефону?

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и украинский президент Владимир Зеленский в четверг обсудили по телефону шаги к мирному соглашению и перспективы будущего членства Украины в Евросоюзе. Об этом сообщила глава исполнительного органа ЕС.

«Я разговаривала с Зеленским относительно событий последних дней. Мы обсудили следующие шаги на пути к заключению мирного соглашения путем переговоров и будущего членства Украины в Европейском союзе, а также ее восстановления», – написала фон дер Ляйен в соцсети X.

Она подчеркнула, что позиция Брюсселя остается неизменной – полная поддержка Украины.

«Мы продолжим играть активную роль в обеспечении справедливого и прочного мира», – указала председатель Еврокомиссии.

Президент США Дональд Трамп сообщил о высокой вероятности проведения трехсторонней встречи с участием Зеленского и российского лидера Владимира Путина. СМИ также отмечали его намерение провести личную встречу с Путиным на следующей неделе, а затем – совместную встречу с Путиным и Зеленским. Позднее в Кремле подтвердили согласование встречи Трампа и Путина в ближайшие дни.

Зеленский, в свою очередь, сообщил, что в ближайшее время обсуждаются различные форматы переговоров на уровне лидеров — два двусторонних и один трехсторонний. Путин не исключил возможность встречи с украинским президентом, подчеркнув, что для этого должны быть созданы соответствующие условия. Также он подтвердил взаимную заинтересованность во встрече с Трампом.