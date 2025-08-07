USD 1.7000
EUR 1.9844
RUB 2.1250
Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым
Новость дня
Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым

Что обсудили Зеленский и фон дер Ляйен по телефону?

18:20 524

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и украинский президент Владимир Зеленский в четверг обсудили по телефону шаги к мирному соглашению и перспективы будущего членства Украины в Евросоюзе. Об этом сообщила глава исполнительного органа ЕС.

«Я разговаривала с Зеленским относительно событий последних дней. Мы обсудили следующие шаги на пути к заключению мирного соглашения путем переговоров и будущего членства Украины в Европейском союзе, а также ее восстановления», – написала фон дер Ляйен в соцсети X.

Она подчеркнула, что позиция Брюсселя остается неизменной – полная поддержка Украины.

«Мы продолжим играть активную роль в обеспечении справедливого и прочного мира», – указала председатель Еврокомиссии.

Президент США Дональд Трамп сообщил о высокой вероятности проведения трехсторонней встречи с участием Зеленского и российского лидера Владимира Путина. СМИ также отмечали его намерение провести личную встречу с Путиным на следующей неделе, а затем – совместную встречу с Путиным и Зеленским. Позднее в Кремле подтвердили согласование встречи Трампа и Путина в ближайшие дни.

Зеленский, в свою очередь, сообщил, что в ближайшее время обсуждаются различные форматы переговоров на уровне лидеров — два двусторонних и один трехсторонний. Путин не исключил возможность встречи с украинским президентом, подчеркнув, что для этого должны быть созданы соответствующие условия. Также он подтвердил взаимную заинтересованность во встрече с Трампом.

Трамп выступит с речью
Трамп выступит с речью
19:27 349
Газопровод в Украине продолжает работать после российской атаки: по нему поступает азербайджанский газ
Газопровод в Украине продолжает работать после российской атаки: по нему поступает азербайджанский газ
18:47 512
Лига конференций: после греков «Араз-Нахчыван» постарается обыграть киприотов
Лига конференций: после греков «Араз-Нахчыван» постарается обыграть киприотов Стартовые составы; обновлено 19:22
19:22 724
Три требования Путина по Украине
Три требования Путина по Украине по версии The New York Times
18:30 1987
Трамп забирает Зангезур
Трамп забирает Зангезур
15:11 8227
Тайный визит иранских ядерщиков в Москву
Тайный визит иранских ядерщиков в Москву холодная война; все еще актуально
14:30 2165
Мудрая обезьяна наблюдает за дракой двух тигров
Мудрая обезьяна наблюдает за дракой двух тигров
17:16 2892
Путин готов встретиться с Зеленским
Путин готов встретиться с Зеленским обновлено 16:05
16:05 9867
Что Путин хочет от Украины?
Что Путин хочет от Украины? The New York Times
16:29 3149
Алиев в Вашингтоне
Алиев в Вашингтоне добавлено видео; фото
17:07 7219
Попытка похищения австралийского миллиардера в Таллине: кто такой Аллахверди Аллахвердиев?
Попытка похищения австралийского миллиардера в Таллине: кто такой Аллахверди Аллахвердиев?
11:40 7212

