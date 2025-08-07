USD 1.7000
Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым

Три требования Путина по Украине

по версии The New York Times
18:30 1991

Президент России Владимир Путин пытается вернуть Украину под контроль РФ, это для российского лидера важнее территориальных вопросов. Об этом 7 августа написала The New York Times со ссылкой на политических аналитиков и людей, близких к Кремлю.

Издание отмечает, что настоящей победой для Путина был бы не захват еще четырех украинских регионов в дополнение к Крыму, а возвращение всей Украины под политическое влияние Москвы. Это, в частности, означает запрет на вступление Украины в НАТО и вообще на военное сотрудничество с Западом; утверждение в Киеве пророссийского правительства; ограничение оборонного потенциала Украины и т.п.

Как пишет NYT, вероятно, именно этого будет добиваться Путин на личной встрече с Трампом, а вовсе не передачи еще двух областных центров Украины. И именно это могло бы стать победой России в войне.

Авторы публикации напоминают, что до сих пор остаются неизвестными конкретные договоренности, которых во время встречи в Москве достигли спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и Владимир Путин. Обе стороны одобрительно отозвались об этом разговоре, но для широкой общественности его конкретное содержание осталось засекреченным.

Один из вариантов заключается в том, что Путин, вероятно, выразил готовность проявить гибкость в вопросах территорий в обмен на геополитические уступки со стороны Запада. Но для этого российскому президенту нужно лично встретиться с президентом США.

На протяжении всех последних месяцев российская сторона жестко стояла на позициях, что Украина должна без возражений отдать России всю территорию Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. В Вашингтоне закономерно считали эти требования неразумными и видели в них признак того, что Москва несерьезно относится к переговорам о прекращении войны. Однако некоторые аналитики предполагают, что Путин «умышленно» приказал своим посланникам придерживаться именно этой жесткой позиции, чтобы добиться своей личной встречи с Трампом. Очевидно, в Москве надеются, что с глазу на глаз Путин сможет склонить Трампа к российскому видению «коренных причин конфликта».

Татьяна Становая, старший научный сотрудник Центра Карнеги Россия-Евразия, считает, что на предстоящих переговорах Москва действительно будет готова к обмену определенными территориями ради достижения более глобальной цели: «Самое важное для Путина - это НАТО и эти железобетонные гарантии того, что Украина не будет в НАТО и что страны НАТО не будут развивать военное присутствие в Украине, а также ряд политических требований к самой Украине».

По ее словам, Путин хочет, чтобы Украина прекратила быть тем, что он считает «антироссийским проектом», то есть вернулась в сферу влияния Москвы.

«Поэтому или он достигнет этого через гарантии НАТО, то есть гарантии Запада, или достигнет этого через политический контроль внутри Украины. Территория - это очень второстепенно», - добавила Становая.

