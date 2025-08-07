USD 1.7000
Лига конференций: «Араз-Нахчыван» проигрывает «Омонии»

видео, обновлено 21:04
Эльмир Алиев, отдел спорта
21:04 2086

В матче «Араз-Нахчыван» - «Омония» начался второй тайм.

Со счетом 2:0 ведут киприоты.

Две замены у хозяев поля. Вместо Иссуфа Паро, который «привез» первый гол в ворота нахчыванцев, на поле вышел опытнейший Гара Гараев. А Хамиду Кейта заменил Бара Коэна.

*** 20:46

После первого тайма «Араз-Нахчыван» проигрывает «Омонии» со счетом 0:2.

Две ошибки привели к голам в ворота азербайджанской команды. При этом киприоты могли забить еще, а у нахчыванцев единственный более-менее опасный момент был на 39-й минуте, когда Патрик Андраде из выгодной позиции пробил мимо ворот.

*** 20:24

Ранняя замена у «Араз-Нахчывана».

На 25-й минуте вместо Шарля Боли на поле вышел Нуно Родригес.

*** 20:22

На 22-й минуте «Омония» делает счет 2:0. И опять отличился Лоизу.

*** 20:14

На 13-й минуте Лойзос Лоизу вывел «Омонию» вперед. 

VAR рассматривал эпизод на предмет офсайда, но гол все же засчитан. 1:0 в пользу киприотов.

*** 20:00

Матч «Араз-Нахчыван» - «Омония» начался.

*** 19:22

Стартовые составы «Араз-Нахчывана» и «Омонии».

«Араз-Нахчыван»: Кристиан Аврам, Бруно Александре, Бахтияр Гасанализаде, Иссуф Паро, Урфан Аббасов, Патрик Андраде, Бар Коэн, Вандерсон, Шарль Боли, Ба-Муака Симакала, Фелипе Сантос.

«Омония»: Фабиано, Фотиос Кицос, Николаос Панагиоту, Сену Кулибали, Иоаннис Масурас, Матео Марич, Иоаннис Кусулос, Лойзос Лоизу, Эвандро, Уилли Семедо, Стеван Йоветич.

*** 18:35

Сегодня азербайджанский футбольный клуб «Араз-Нахчыван» проведет первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций.

В 20:00 на стадионе Liv Bona Dea в Мардакяне начнется матч с кипрской «Омонией». Судить встречу будет чешская бригада арбитров во главе с Онджеем Беркой.

Дебютант еврокубков «Араз-Нахчыван» во 2-м раунде преподнес сюрприз греческому «Арису», обыграв команду из Салоников с общим счетом 4:3 (2:1, 2:2). «Омония» на предыдущей стадии прошла кутаисское «Торпедо» - 1:0, 4:0.

«Омония» до сегодняшнего дня провела шесть матчей против азербайджанских команд. В сезоне 2021/22 на групповой стадии Лиги конференций клуб из Никосии проиграл дома «Карабаху» со счетом 1:4. А в Баку команды сыграли вничью - 2:2.

В сезоне 2023/24 в квалификации Лиги конференций «Омония» прошла «Габалу» - 3:2, 4:1. Ну а в прошлом сезоне киприоты в раунде плей-офф этого же еврокубка были сильнее «Зиря» - 6:0, 0:1.

Таким образом, в шести матчах с азербайджанскими командами «Омония» одержала три победы, один раз сыграла вничью и дважды проиграла. Разница в мячах - 16:10 в пользу киприотов.

Победитель пары «Араз-Нахчыван» - «Омония» в раунде плей-офф сыграет с проигравшим в паре 3-го раунда Лиги Европы ПАОК (Греция) - «Вольфсбергер» (Австрия).

