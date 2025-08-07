Лига конференций: «Араз-Нахчыван» проигрывает «Омонии»

На 22-й минуте «Омония» делает счет 2:0. И опять отличился Лоизу.

Две ошибки привели к голам в ворота азербайджанской команды. При этом киприоты могли забить еще, а у нахчыванцев единственный более-менее опасный момент был на 39-й минуте, когда Патрик Андраде из выгодной позиции пробил мимо ворот.

Две замены у хозяев поля. Вместо Иссуфа Паро, который «привез» первый гол в ворота нахчыванцев, на поле вышел опытнейший Гара Гараев. А Хамиду Кейта заменил Бара Коэна.

VAR рассматривал эпизод на предмет офсайда, но гол все же засчитан. 1:0 в пользу киприотов.

В 20:00 на стадионе Liv Bona Dea в Мардакяне начнется матч с кипрской «Омонией». Судить встречу будет чешская бригада арбитров во главе с Онджеем Беркой.

Дебютант еврокубков «Араз-Нахчыван» во 2-м раунде преподнес сюрприз греческому «Арису», обыграв команду из Салоников с общим счетом 4:3 (2:1, 2:2). «Омония» на предыдущей стадии прошла кутаисское «Торпедо» - 1:0, 4:0.

«Омония» до сегодняшнего дня провела шесть матчей против азербайджанских команд. В сезоне 2021/22 на групповой стадии Лиги конференций клуб из Никосии проиграл дома «Карабаху» со счетом 1:4. А в Баку команды сыграли вничью - 2:2.

В сезоне 2023/24 в квалификации Лиги конференций «Омония» прошла «Габалу» - 3:2, 4:1. Ну а в прошлом сезоне киприоты в раунде плей-офф этого же еврокубка были сильнее «Зиря» - 6:0, 0:1.

Таким образом, в шести матчах с азербайджанскими командами «Омония» одержала три победы, один раз сыграла вничью и дважды проиграла. Разница в мячах - 16:10 в пользу киприотов.

Победитель пары «Араз-Нахчыван» - «Омония» в раунде плей-офф сыграет с проигравшим в паре 3-го раунда Лиги Европы ПАОК (Греция) - «Вольфсбергер» (Австрия).