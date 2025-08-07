USD 1.7000
EUR 1.9844
RUB 2.1250
Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым
Новость дня
Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым

Газопровод в Украине продолжает работать после российской атаки: по нему поступает азербайджанский газ

18:47 513

Поставки газа через газокомпрессорную станцию «Орловка» на юге Украины, которая накануне подверглась атаке российских беспилотников, возобновились в четверг, сообщает Reuters со ссылкой на украинского оператора газотранспортной системы.

«Поставки осуществляются в прежнем режиме», – сообщил представитель оператора агентству, уточнив, что в четверг через станцию, расположенную у границы с Румынией, запланирована прокачка 0,42 млн кубометров газа.

Накануне Россия нанесла удар дронами по газокомпрессорной станции «Орловка» в Одесской области, которая используется для импорта сжиженного природного газа (СПГ) из США и Азербайджана. Это, по словам представителей украинской стороны, подрывает подготовку к зимнему периоду.

«Орловка» является частью маршрута, соединяющего греческие терминалы СПГ с украинскими подземными хранилищами через Трансбалканский газопровод. В Киеве называют эту линию важной, поскольку она обеспечивает доступ к СПГ с терминалов в Греции и Турции, трубопроводному газу из Азербайджана и Румынии, а также к газу с шельфа Болгарии.

В прошлом месяце Украина впервые транспортировала по Трансбалканскому маршруту тестовый объем азербайджанского газа и объявила о планах существенно нарастить импорт топлива от Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR).

Трамп выступит с речью
Трамп выступит с речью
19:27 355
Газопровод в Украине продолжает работать после российской атаки: по нему поступает азербайджанский газ
Газопровод в Украине продолжает работать после российской атаки: по нему поступает азербайджанский газ
18:47 514
Лига конференций: после греков «Араз-Нахчыван» постарается обыграть киприотов
Лига конференций: после греков «Араз-Нахчыван» постарается обыграть киприотов Стартовые составы; обновлено 19:22
19:22 728
Три требования Путина по Украине
Три требования Путина по Украине по версии The New York Times
18:30 1995
Трамп забирает Зангезур
Трамп забирает Зангезур
15:11 8231
Тайный визит иранских ядерщиков в Москву
Тайный визит иранских ядерщиков в Москву холодная война; все еще актуально
14:30 2166
Мудрая обезьяна наблюдает за дракой двух тигров
Мудрая обезьяна наблюдает за дракой двух тигров
17:16 2895
Путин готов встретиться с Зеленским
Путин готов встретиться с Зеленским обновлено 16:05
16:05 9867
Что Путин хочет от Украины?
Что Путин хочет от Украины? The New York Times
16:29 3150
Алиев в Вашингтоне
Алиев в Вашингтоне добавлено видео; фото
17:07 7223
Попытка похищения австралийского миллиардера в Таллине: кто такой Аллахверди Аллахвердиев?
Попытка похищения австралийского миллиардера в Таллине: кто такой Аллахверди Аллахвердиев?
11:40 7214

