Газопровод в Украине продолжает работать после российской атаки: по нему поступает азербайджанский газ

Поставки газа через газокомпрессорную станцию «Орловка» на юге Украины, которая накануне подверглась атаке российских беспилотников, возобновились в четверг, сообщает Reuters со ссылкой на украинского оператора газотранспортной системы.

«Поставки осуществляются в прежнем режиме», – сообщил представитель оператора агентству, уточнив, что в четверг через станцию, расположенную у границы с Румынией, запланирована прокачка 0,42 млн кубометров газа.

Накануне Россия нанесла удар дронами по газокомпрессорной станции «Орловка» в Одесской области, которая используется для импорта сжиженного природного газа (СПГ) из США и Азербайджана. Это, по словам представителей украинской стороны, подрывает подготовку к зимнему периоду.

«Орловка» является частью маршрута, соединяющего греческие терминалы СПГ с украинскими подземными хранилищами через Трансбалканский газопровод. В Киеве называют эту линию важной, поскольку она обеспечивает доступ к СПГ с терминалов в Греции и Турции, трубопроводному газу из Азербайджана и Румынии, а также к газу с шельфа Болгарии.

В прошлом месяце Украина впервые транспортировала по Трансбалканскому маршруту тестовый объем азербайджанского газа и объявила о планах существенно нарастить импорт топлива от Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR).