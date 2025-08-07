USD 1.7000
EUR 1.9844
RUB 2.1250
Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым
Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым

Глава парламента Армении требует компенсацию за откровения

18:58 597

Председатель Национального собрания (парламента) Армении Ален Симонян подал судебный иск против соавтора подкаста «Имнемними» Вазгена Сагателяна, сообщают армянские СМИ.

Симонян требует возмещения морального ущерба за оскорбление чести и достоинства. Поводом для иска стал один из недавних выпусков подкаста, в котором Сагателян упомянул подробности интимной жизни спикера и нескольких депутатов от правящей партии «Гражданский договор». С аналогичными требованиями в суд обратилась и депутат от той же фракции Арусяк Манавазян. Она настаивает на опровержении прозвучавших в подкасте заявлений и требует компенсацию в размере 1 млн драмов (около $2,5 тыс.).

В этом выпуске Сагателян утверждал, что не стремится раскрывать детали личной жизни публичных персон. Однако, по его словам, после кампании властей против представителей духовенства он посчитал необходимым «показать истинное лицо власти».

Трамп выступит с речью
19:27 358
Газопровод в Украине продолжает работать после российской атаки: по нему поступает азербайджанский газ
18:47 514
Лига конференций: после греков «Араз-Нахчыван» постарается обыграть киприотов
Лига конференций: после греков «Араз-Нахчыван» постарается обыграть киприотов Стартовые составы; обновлено 19:22
19:22 729
Три требования Путина по Украине
18:30 1996
Трамп забирает Зангезур
15:11 8235
Тайный визит иранских ядерщиков в Москву
14:30 2167
Мудрая обезьяна наблюдает за дракой двух тигров
17:16 2896
Путин готов встретиться с Зеленским
16:05 9867
Что Путин хочет от Украины?
16:29 3152
Алиев в Вашингтоне
17:07 7225
Попытка похищения австралийского миллиардера в Таллине: кто такой Аллахверди Аллахвердиев?
11:40 7215

