Глава парламента Армении требует компенсацию за откровения

Симонян требует возмещения морального ущерба за оскорбление чести и достоинства. Поводом для иска стал один из недавних выпусков подкаста, в котором Сагателян упомянул подробности интимной жизни спикера и нескольких депутатов от правящей партии «Гражданский договор». С аналогичными требованиями в суд обратилась и депутат от той же фракции Арусяк Манавазян. Она настаивает на опровержении прозвучавших в подкасте заявлений и требует компенсацию в размере 1 млн драмов (около $2,5 тыс.).

В этом выпуске Сагателян утверждал, что не стремится раскрывать детали личной жизни публичных персон. Однако, по его словам, после кампании властей против представителей духовенства он посчитал необходимым «показать истинное лицо власти».