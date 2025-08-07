Мусор, слив, курение: нарушители поплатились за загрязнение Каспия

В Азербайджане 14 человек привлечены к ответственности за загрязнение побережья Каспийского моря, сообщает Министерство внутренних дел.

Согласно информации, нарушения были выявлены в ходе очередных рейдов на прибрежных территориях Гарадагского, Хатаинского, Хазарского и Бинагадинского районов Баку, а также Хачмазского района. Зафиксированы случаи выброса бытовых отходов вне специальных контейнеров, незаконного слива питьевой, хозяйственно-бытовой, технической воды, сброса сточных вод, а также курения в запрещенных местах.

В результате сотрудники полиции приняли меры в отношении 14 нарушителей (10 – за выброс мусора вне контейнеров для бытовых отходов, 3 — за незаконный сброс жидких отходов и 1 — за курение в неположенном месте).