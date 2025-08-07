USD 1.7000
Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым
Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым

Мусор, слив, курение: нарушители поплатились за загрязнение Каспия

В Азербайджане 14 человек привлечены к ответственности за загрязнение побережья Каспийского моря, сообщает Министерство внутренних дел.

Согласно информации, нарушения были выявлены в ходе очередных рейдов на прибрежных территориях Гарадагского, Хатаинского, Хазарского и Бинагадинского районов Баку, а также Хачмазского района. Зафиксированы случаи выброса бытовых отходов вне специальных контейнеров, незаконного слива питьевой, хозяйственно-бытовой, технической воды, сброса сточных вод, а также курения в запрещенных местах.

В результате сотрудники полиции приняли меры в отношении 14 нарушителей (10 – за выброс мусора вне контейнеров для бытовых отходов, 3 — за незаконный сброс жидких отходов и 1 — за курение в неположенном месте).

Трамп выступит с речью
Трамп выступит с речью
19:27 360
Газопровод в Украине продолжает работать после российской атаки: по нему поступает азербайджанский газ
Газопровод в Украине продолжает работать после российской атаки: по нему поступает азербайджанский газ
18:47 515
Лига конференций: после греков «Араз-Нахчыван» постарается обыграть киприотов
Лига конференций: после греков «Араз-Нахчыван» постарается обыграть киприотов Стартовые составы; обновлено 19:22
19:22 729
Три требования Путина по Украине
Три требования Путина по Украине по версии The New York Times
18:30 1998
Трамп забирает Зангезур
Трамп забирает Зангезур
15:11 8235
Тайный визит иранских ядерщиков в Москву
Тайный визит иранских ядерщиков в Москву холодная война; все еще актуально
14:30 2167
Мудрая обезьяна наблюдает за дракой двух тигров
Мудрая обезьяна наблюдает за дракой двух тигров
17:16 2898
Путин готов встретиться с Зеленским
Путин готов встретиться с Зеленским обновлено 16:05
16:05 9867
Что Путин хочет от Украины?
Что Путин хочет от Украины? The New York Times
16:29 3153
Алиев в Вашингтоне
Алиев в Вашингтоне добавлено видео; фото
17:07 7227
Попытка похищения австралийского миллиардера в Таллине: кто такой Аллахверди Аллахвердиев?
Попытка похищения австралийского миллиардера в Таллине: кто такой Аллахверди Аллахвердиев?
11:40 7218
