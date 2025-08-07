USD 1.7000
Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым
За «хохла» ответишь…

18:59 772

Суд Улан-Удэ оштрафовал на десять тысяч рублей по обвинению в возбуждении ненависти или вражды (статья 20.3.1 КоАП) местную жительницу Евгению Занданову, которая писала в соцсетях комментарии, используя слово «хохлы». Об этом написала «Верстка», ссылаясь на решение суда, вынесенное 28 мая 2025 года.

Поводом для административного преследования стала перепалка Зандановой в общедомовой группе в мессенджере Viber с человеком по фамилии Ищенко. В числе сообщений, которые она адресовала ему в чате, была, например, фраза «Вы все хохлы подлые», говорилось в протоколе суда.

Экспертиза признала, что в этом и других обращениях содержится «унизительная оценка личности адресата по признаку национальности», а также они «приписывают ему ряд обобщенных негативных характеристик, присущих представителям украинской национальности».

В итоге суд квалифицировал действия Зандановой как «направленные на унижение достоинства человека по признакам национальности, совершенные публично» с использованием интернета. Занданова обжаловала штраф в Верховном суде Бурятии, но он оставил решение без изменений.

«Верстка» пишет, что оскорбительное выражение «хохлы» по отношению к гражданам Украины нередко используют российские пропагандисты.

Трамп выступит с речью
Трамп выступит с речью
19:27 363
Газопровод в Украине продолжает работать после российской атаки: по нему поступает азербайджанский газ
Газопровод в Украине продолжает работать после российской атаки: по нему поступает азербайджанский газ
18:47 516
Лига конференций: после греков «Араз-Нахчыван» постарается обыграть киприотов
Лига конференций: после греков «Араз-Нахчыван» постарается обыграть киприотов Стартовые составы; обновлено 19:22
19:22 733
Три требования Путина по Украине
Три требования Путина по Украине по версии The New York Times
18:30 2000
Трамп забирает Зангезур
Трамп забирает Зангезур
15:11 8235
Тайный визит иранских ядерщиков в Москву
Тайный визит иранских ядерщиков в Москву холодная война; все еще актуально
14:30 2167
Мудрая обезьяна наблюдает за дракой двух тигров
Мудрая обезьяна наблюдает за дракой двух тигров
17:16 2899
Путин готов встретиться с Зеленским
Путин готов встретиться с Зеленским обновлено 16:05
16:05 9869
Что Путин хочет от Украины?
Что Путин хочет от Украины? The New York Times
16:29 3153
Алиев в Вашингтоне
Алиев в Вашингтоне добавлено видео; фото
17:07 7227
Попытка похищения австралийского миллиардера в Таллине: кто такой Аллахверди Аллахвердиев?
Попытка похищения австралийского миллиардера в Таллине: кто такой Аллахверди Аллахвердиев?
11:40 7218

