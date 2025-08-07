USD 1.7000
Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым
Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым

США готовы получать $50 млрд с пошлин

19:14 248

Соединенные Штаты приближаются к уровню ежемесячных доходов от таможенных пошлин в размере около $50 млрд, сообщил глава американского Минторга Говард Латник.

«В прошлом месяце общая сумма (поступлений от пошлин в бюджет) составила немногим более $30 млрд. С полуночи пошлины были увеличены. Полагаю, что мы движемся к $50 млрд доходов с пошлин в месяц», – сказал он в интервью телеканалу Fox Business.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что взаимные пошлины вступят в силу в полночь 7 августа. 1 августа американский лидер подписал указ о введении тарифов от 15% до 41% в отношении более чем 60 стран и Евросоюза. Наивысшие ставки установлены для Сирии (41%), Лаоса (40%), Мьянмы (40%), Швейцарии (39%), Ирака (35%) и Сербии (35%).

Трамп выступит с речью
Трамп выступит с речью
19:27 366
Газопровод в Украине продолжает работать после российской атаки: по нему поступает азербайджанский газ
Газопровод в Украине продолжает работать после российской атаки: по нему поступает азербайджанский газ
18:47 517
Лига конференций: после греков «Араз-Нахчыван» постарается обыграть киприотов
Лига конференций: после греков «Араз-Нахчыван» постарается обыграть киприотов Стартовые составы; обновлено 19:22
19:22 733
Три требования Путина по Украине
Три требования Путина по Украине по версии The New York Times
18:30 2005
Трамп забирает Зангезур
Трамп забирает Зангезур
15:11 8239
Тайный визит иранских ядерщиков в Москву
Тайный визит иранских ядерщиков в Москву холодная война; все еще актуально
14:30 2167
Мудрая обезьяна наблюдает за дракой двух тигров
Мудрая обезьяна наблюдает за дракой двух тигров
17:16 2900
Путин готов встретиться с Зеленским
Путин готов встретиться с Зеленским обновлено 16:05
16:05 9869
Что Путин хочет от Украины?
Что Путин хочет от Украины? The New York Times
16:29 3153
Алиев в Вашингтоне
Алиев в Вашингтоне добавлено видео; фото
17:07 7228
Попытка похищения австралийского миллиардера в Таллине: кто такой Аллахверди Аллахвердиев?
Попытка похищения австралийского миллиардера в Таллине: кто такой Аллахверди Аллахвердиев?
11:40 7220

