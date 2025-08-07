США готовы получать $50 млрд с пошлин

Соединенные Штаты приближаются к уровню ежемесячных доходов от таможенных пошлин в размере около $50 млрд, сообщил глава американского Минторга Говард Латник.

«В прошлом месяце общая сумма (поступлений от пошлин в бюджет) составила немногим более $30 млрд. С полуночи пошлины были увеличены. Полагаю, что мы движемся к $50 млрд доходов с пошлин в месяц», – сказал он в интервью телеканалу Fox Business.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что взаимные пошлины вступят в силу в полночь 7 августа. 1 августа американский лидер подписал указ о введении тарифов от 15% до 41% в отношении более чем 60 стран и Евросоюза. Наивысшие ставки установлены для Сирии (41%), Лаоса (40%), Мьянмы (40%), Швейцарии (39%), Ирака (35%) и Сербии (35%).