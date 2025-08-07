USD 1.7000
Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым
Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым

Нетаньяху хочет «передать Газу арабским силам»

19:19 244

Израиль не намерен управлять сектором Газа и хочет передать контроль над территорией арабским силам, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Мы не хотим управлять им [сектором Газа]. Мы хотим передать его арабским силам, которые будут управлять им должным образом, не угрожая нам и обеспечивая жителям Газы хорошую жизнь», - сказал Нетаньяху в интервью телеканалу Fox News.

Глава правительства подчеркнул, что Израиль не хочет удерживать сектор, но намерен обеспечить себе «периметр безопасности». Нетаньяху добавил, что реализация такого плана «невозможна при ХАМАС».

Трамп выступит с речью
Трамп выступит с речью
19:27 369
Газопровод в Украине продолжает работать после российской атаки: по нему поступает азербайджанский газ
Газопровод в Украине продолжает работать после российской атаки: по нему поступает азербайджанский газ
18:47 517
Лига конференций: после греков «Араз-Нахчыван» постарается обыграть киприотов
Лига конференций: после греков «Араз-Нахчыван» постарается обыграть киприотов Стартовые составы; обновлено 19:22
19:22 735
Три требования Путина по Украине
Три требования Путина по Украине по версии The New York Times
18:30 2008
Трамп забирает Зангезур
Трамп забирает Зангезур
15:11 8241
Тайный визит иранских ядерщиков в Москву
Тайный визит иранских ядерщиков в Москву холодная война; все еще актуально
14:30 2168
Мудрая обезьяна наблюдает за дракой двух тигров
Мудрая обезьяна наблюдает за дракой двух тигров
17:16 2901
Путин готов встретиться с Зеленским
Путин готов встретиться с Зеленским обновлено 16:05
16:05 9870
Что Путин хочет от Украины?
Что Путин хочет от Украины? The New York Times
16:29 3153
Алиев в Вашингтоне
Алиев в Вашингтоне добавлено видео; фото
17:07 7230
Попытка похищения австралийского миллиардера в Таллине: кто такой Аллахверди Аллахвердиев?
Попытка похищения австралийского миллиардера в Таллине: кто такой Аллахверди Аллахвердиев?
11:40 7221

