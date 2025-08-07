Нетаньяху хочет «передать Газу арабским силам»

Израиль не намерен управлять сектором Газа и хочет передать контроль над территорией арабским силам, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Мы не хотим управлять им [сектором Газа]. Мы хотим передать его арабским силам, которые будут управлять им должным образом, не угрожая нам и обеспечивая жителям Газы хорошую жизнь», - сказал Нетаньяху в интервью телеканалу Fox News.

Глава правительства подчеркнул, что Израиль не хочет удерживать сектор, но намерен обеспечить себе «периметр безопасности». Нетаньяху добавил, что реализация такого плана «невозможна при ХАМАС».