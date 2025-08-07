Известный турецкий бизнесмен пропал в море

USD 1.7000
Владелец турецкой компании Mazu Yachts Халит Юкай вышел в море из Яловы на северо-западе Турции на своей яхте Graywolf, направляясь в Грецию, и пропал без вести, пишут турецкие издания.

Родственники бизнесмена обратились в экстренные службы после того, как не смогли с ним связаться.

Береговая охрана проводит поисково-спасательную операцию. В районе острова Мармара (провинция Балыкесир) были обнаружены обломки полузатонувшей яхты, но самого Юкая найти не удалось. Водолазная группа, осмотрев судно, следов бизнесмена не обнаружила.

На записях камер наблюдения видно, как яхта Graywolf отходит от порта в Ялове. По данным властей Балыкесира, Юкай вышел в море 4 августа, около 23:40, направляясь в сторону Бозджаады. 5 августа, в 14:30, экипаж проходившего мимо торгового корабля сообщил, что заметил в воде обломки судна. К поискам привлечены вертолет, водолазная группа и семь плавсредств. Расследование проводит прокуратура Мармары.

43-летний Халит Юкай является основателем и владельцем турецкой компании Mazu Yachts, производящей яхты класса люкс.

Предстоящая встреча Трампа и Путина встревожила рынок: падение нефти
Предстоящая встреча Трампа и Путина встревожила рынок: падение нефти
20:46 386
Алиев в Вашингтоне
Алиев в Вашингтоне добавлено видео; фото
17:07 8351
Падает добыча нефти в азербайджанском секторе Каспия
Падает добыча нефти в азербайджанском секторе Каспия заявление BP
20:26 1082
Лига конференций: «Араз-Нахчыван» проигрывает «Омонии»
Лига конференций: «Араз-Нахчыван» проигрывает «Омонии» видео, обновлено 21:04
21:04 2087
Оборудование со сбитого самолета AZAL отправили в США
Оборудование со сбитого самолета AZAL отправили в США обновлено 18:01
18:01 11060
Трамп выступит с речью
Трамп выступит с речью
19:27 1982
Газопровод в Украине продолжает работать после российской атаки: по нему поступает азербайджанский газ
Газопровод в Украине продолжает работать после российской атаки: по нему поступает азербайджанский газ
18:47 968
Три требования Путина по Украине
Три требования Путина по Украине по версии The New York Times
18:30 3751
Трамп забирает Зангезур
Трамп забирает Зангезур
15:11 9641
Тайный визит иранских ядерщиков в Москву
Тайный визит иранских ядерщиков в Москву холодная война; все еще актуально
14:30 2347
Мудрая обезьяна наблюдает за дракой двух тигров
Мудрая обезьяна наблюдает за дракой двух тигров
17:16 3797
