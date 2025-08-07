Известный турецкий бизнесмен пропал в море

Владелец турецкой компании Mazu Yachts Халит Юкай вышел в море из Яловы на северо-западе Турции на своей яхте Graywolf, направляясь в Грецию, и пропал без вести, пишут турецкие издания.
Родственники бизнесмена обратились в экстренные службы после того, как не смогли с ним связаться.
Береговая охрана проводит поисково-спасательную операцию. В районе острова Мармара (провинция Балыкесир) были обнаружены обломки полузатонувшей яхты, но самого Юкая найти не удалось. Водолазная группа, осмотрев судно, следов бизнесмена не обнаружила.
На записях камер наблюдения видно, как яхта Graywolf отходит от порта в Ялове. По данным властей Балыкесира, Юкай вышел в море 4 августа, около 23:40, направляясь в сторону Бозджаады. 5 августа, в 14:30, экипаж проходившего мимо торгового корабля сообщил, что заметил в воде обломки судна. К поискам привлечены вертолет, водолазная группа и семь плавсредств. Расследование проводит прокуратура Мармары.
43-летний Халит Юкай является основателем и владельцем турецкой компании Mazu Yachts, производящей яхты класса люкс.