Известный турецкий бизнесмен пропал в море

Владелец турецкой компании Mazu Yachts Халит Юкай вышел в море из Яловы на северо-западе Турции на своей яхте Graywolf, направляясь в Грецию, и пропал без вести, пишут турецкие издания.

Родственники бизнесмена обратились в экстренные службы после того, как не смогли с ним связаться.