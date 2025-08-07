Аномальная жара выводит из строя поезда во Франции

Национальная железнодорожная компания Франции SNCF объявила об отмене около 20 рейсов в ближайшие дни из-за возможных технических проблем в старых поездах, вызванных аномальной жарой.

«Очень сильная жара, ожидаемая в ближайшие дни в центре и на юге страны, вынуждает нас временно сократить наше предложение по перевозкам», – сообщили в компании телеканалу BFMTV.

В компании пояснили, что решение принято для предотвращения возможных сбоев в работе систем кондиционирования воздуха, вызванных аномальной жарой. Хотя все системы были тщательно проверены, возраст поездов не гарантирует их стабильную работу в условиях высоких температур, в отличие от более современных составов.