В Иране опровергли слухи о переговорах с США

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи опроверг сообщения о том, что Вашингтон и Тегеран согласовали дату и место возобновления переговоров по иранской ядерной программе.

«В течение последних трех-четырех недель неоднократно публиковались фейковые новости, которые всегда оказывались недостоверными. Некоторые из них носят провокационный характер», – заявил Багаи в эфире радио Goftogoo.

Обмен сообщениями между странами продолжается. Всегда существовал вариант дипломатии через представительства, защищающие интересы обеих сторон, а именно: посольство Швейцарии в Тегеране и посольство Пакистана в Вашингтоне, отметил иранский дипломат.

Ранее МИД Ирана исключил возможность прямых переговоров с США по иранской ядерной программе. Напомним, пять раундов непрямых переговоров между Вашингтоном и Тегераном при посредничестве Омана завершились в 2025 году безуспешно из-за начала военной операции Израиля против Ирана и ударов ВС США по иранским ядерным объектам. Параллельно с Тегераном вели переговоры представители стран «евротройки» – Великобритании, Германии и Франции, однако им не удалось выступить посредниками в заключении нового соглашения по ядерной программе Ирана.