USD 1.7000
EUR 1.9844
RUB 2.1250
Подписаться на уведомления
Трамп забирает Зангезур
Новость дня
Трамп забирает Зангезур

Лига конференций: «Сабах» в Софии против «Левски»

Эльмир Алиев, отдел спорта
20:13 452

Сегодня в 22:00 по бакинскому времени в Софии на стадионе имени Георгия Аспарухова начнется первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций между болгарским «Левски» и азербайджанским «Сабахом».

Судить игру будет хорватская бригада арбитров во главе с Дуже Струканом.

«Сабах» начал борьбу в еврокубках с 1-го квалификационного раунда Лиги Европы, где в упорной борьбе уступил словенской «Целе» - 2:3, 3:3. Далее во 2-м раунде Лиги конференций команда Вальдаса Дамбраускаса легко одолела молдавский «Петрокуб» - 2:0, 4:1. И вот теперь в соперниках именитый болгарский «Левски», который тоже начал в Лиге Европы, одолев там израильский «Хапоэль» из Беэр-Шевы (0:0, 1:1, 3:1 - по пенальти). Во 2-м раунде софийский клуб дал бой португальской «Браге», уступив лишь в дополнительное время - 0:0, 0:1.

«Сабах» с болгарскими клубами ранее не играл. «Левски» в Лиге чемпионов сезона 2009/10 прошел в 3-м квалификационном раунде клуб «Бакы» - 0:0, 2:0.

Ответный матч между «Сабахом» и «Левски» состоится в Баку 14 августа.

Победитель пары «Левски» - «Сабах» в раунде плей-офф Лиги конференций сыграет с сильнейшим в противостоянии АЗ (Нидерланды) - «Вадуц» (Лихтенштейн).

Предстоящая встреча Трампа и Путина встревожила рынок: падение нефти
Предстоящая встреча Трампа и Путина встревожила рынок: падение нефти
20:46 389
Алиев в Вашингтоне
Алиев в Вашингтоне добавлено видео; фото
17:07 8353
Падает добыча нефти в азербайджанском секторе Каспия
Падает добыча нефти в азербайджанском секторе Каспия заявление BP
20:26 1089
Лига конференций: «Араз-Нахчыван» проигрывает «Омонии»
Лига конференций: «Араз-Нахчыван» проигрывает «Омонии» видео, обновлено 21:04
21:04 2093
Оборудование со сбитого самолета AZAL отправили в США
Оборудование со сбитого самолета AZAL отправили в США обновлено 18:01
18:01 11064
Трамп выступит с речью
Трамп выступит с речью
19:27 1985
Газопровод в Украине продолжает работать после российской атаки: по нему поступает азербайджанский газ
Газопровод в Украине продолжает работать после российской атаки: по нему поступает азербайджанский газ
18:47 968
Три требования Путина по Украине
Три требования Путина по Украине по версии The New York Times
18:30 3754
Трамп забирает Зангезур
Трамп забирает Зангезур
15:11 9644
Тайный визит иранских ядерщиков в Москву
Тайный визит иранских ядерщиков в Москву холодная война; все еще актуально
14:30 2347
Мудрая обезьяна наблюдает за дракой двух тигров
Мудрая обезьяна наблюдает за дракой двух тигров
17:16 3800

ЭТО ВАЖНО

Предстоящая встреча Трампа и Путина встревожила рынок: падение нефти
Предстоящая встреча Трампа и Путина встревожила рынок: падение нефти
20:46 389
Алиев в Вашингтоне
Алиев в Вашингтоне добавлено видео; фото
17:07 8353
Падает добыча нефти в азербайджанском секторе Каспия
Падает добыча нефти в азербайджанском секторе Каспия заявление BP
20:26 1089
Лига конференций: «Араз-Нахчыван» проигрывает «Омонии»
Лига конференций: «Араз-Нахчыван» проигрывает «Омонии» видео, обновлено 21:04
21:04 2093
Оборудование со сбитого самолета AZAL отправили в США
Оборудование со сбитого самолета AZAL отправили в США обновлено 18:01
18:01 11064
Трамп выступит с речью
Трамп выступит с речью
19:27 1985
Газопровод в Украине продолжает работать после российской атаки: по нему поступает азербайджанский газ
Газопровод в Украине продолжает работать после российской атаки: по нему поступает азербайджанский газ
18:47 968
Три требования Путина по Украине
Три требования Путина по Украине по версии The New York Times
18:30 3754
Трамп забирает Зангезур
Трамп забирает Зангезур
15:11 9644
Тайный визит иранских ядерщиков в Москву
Тайный визит иранских ядерщиков в Москву холодная война; все еще актуально
14:30 2347
Мудрая обезьяна наблюдает за дракой двух тигров
Мудрая обезьяна наблюдает за дракой двух тигров
17:16 3800
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться