Лига конференций: «Сабах» в Софии против «Левски»

Сегодня в 22:00 по бакинскому времени в Софии на стадионе имени Георгия Аспарухова начнется первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций между болгарским «Левски» и азербайджанским «Сабахом».

Судить игру будет хорватская бригада арбитров во главе с Дуже Струканом.

«Сабах» начал борьбу в еврокубках с 1-го квалификационного раунда Лиги Европы, где в упорной борьбе уступил словенской «Целе» - 2:3, 3:3. Далее во 2-м раунде Лиги конференций команда Вальдаса Дамбраускаса легко одолела молдавский «Петрокуб» - 2:0, 4:1. И вот теперь в соперниках именитый болгарский «Левски», который тоже начал в Лиге Европы, одолев там израильский «Хапоэль» из Беэр-Шевы (0:0, 1:1, 3:1 - по пенальти). Во 2-м раунде софийский клуб дал бой португальской «Браге», уступив лишь в дополнительное время - 0:0, 0:1.

«Сабах» с болгарскими клубами ранее не играл. «Левски» в Лиге чемпионов сезона 2009/10 прошел в 3-м квалификационном раунде клуб «Бакы» - 0:0, 2:0.

Ответный матч между «Сабахом» и «Левски» состоится в Баку 14 августа.

Победитель пары «Левски» - «Сабах» в раунде плей-офф Лиги конференций сыграет с сильнейшим в противостоянии АЗ (Нидерланды) - «Вадуц» (Лихтенштейн).