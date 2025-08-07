USD 1.7000
EUR 1.9844
RUB 2.1250
Подписаться на уведомления
Трамп забирает Зангезур
Новость дня
Трамп забирает Зангезур

Падает добыча нефти в азербайджанском секторе Каспия

заявление BP
Отдел экономики
20:26 1089

Компания BP, оператор освоения флагманского блока каспийских месторождений «Азери – Чираг – Гюнешли» (АЧГ), в своем отчете по итогам первого полугодия сообщила о снижении добычи на контрактной площади.

Как следует из информации, с блока АЧГ в сутки в среднем добывалось 327 тысяч баррелей нефти против 336 тысяч баррелей в первом полугодии 2024 года. В целом с блока в январе-июне 2025 года добыто 59 млн баррелей нефти, что на 2 млн баррелей меньше показателя аналогичного периода 2024 года.

Снижение зафиксировано почти по всем частям блока, кроме ACE, поскольку эта центрально-восточная часть месторождения «Азери» была введена в эксплуатацию в начале 2024 года и на ней идет наращивание добычи.

Что касается ключевого газоконденсатного месторождения Азербайджана – «Шахдениз», то добыча на нем не изменилась - 14 млрд кубометров газа и 2 млн тонн конденсата за полугодие. При этом максимальная производственная мощность «Шахдениза» снизилась до 77,2 млн кубометров газа в сутки против 80,7 млн кубометров газа в сутки по данным на середину 2024 года. Экспорт газа с «Шахдениза» по итогам первого полугодия 2025 года составил в среднем 62,4 млн кубометров в сутки против 63,1 млн кубометров за тот же период 2024 года.

На АЧГ в 2025 году уже потрачено 817 млн долларов против 941 млн долларов за первое полугодие 2024 года. «Шахдениз» потребовало в этом году 1,754 млрд долларов против 1,658 млрд долларов за январь-июнь 2024 года.

Предстоящая встреча Трампа и Путина встревожила рынок: падение нефти
Предстоящая встреча Трампа и Путина встревожила рынок: падение нефти
20:46 391
Алиев в Вашингтоне
Алиев в Вашингтоне добавлено видео; фото
17:07 8354
Падает добыча нефти в азербайджанском секторе Каспия
Падает добыча нефти в азербайджанском секторе Каспия заявление BP
20:26 1090
Лига конференций: «Араз-Нахчыван» проигрывает «Омонии»
Лига конференций: «Араз-Нахчыван» проигрывает «Омонии» видео, обновлено 21:04
21:04 2093
Оборудование со сбитого самолета AZAL отправили в США
Оборудование со сбитого самолета AZAL отправили в США обновлено 18:01
18:01 11067
Трамп выступит с речью
Трамп выступит с речью
19:27 1986
Газопровод в Украине продолжает работать после российской атаки: по нему поступает азербайджанский газ
Газопровод в Украине продолжает работать после российской атаки: по нему поступает азербайджанский газ
18:47 968
Три требования Путина по Украине
Три требования Путина по Украине по версии The New York Times
18:30 3755
Трамп забирает Зангезур
Трамп забирает Зангезур
15:11 9646
Тайный визит иранских ядерщиков в Москву
Тайный визит иранских ядерщиков в Москву холодная война; все еще актуально
14:30 2347
Мудрая обезьяна наблюдает за дракой двух тигров
Мудрая обезьяна наблюдает за дракой двух тигров
17:16 3800

ЭТО ВАЖНО

Предстоящая встреча Трампа и Путина встревожила рынок: падение нефти
Предстоящая встреча Трампа и Путина встревожила рынок: падение нефти
20:46 391
Алиев в Вашингтоне
Алиев в Вашингтоне добавлено видео; фото
17:07 8354
Падает добыча нефти в азербайджанском секторе Каспия
Падает добыча нефти в азербайджанском секторе Каспия заявление BP
20:26 1090
Лига конференций: «Араз-Нахчыван» проигрывает «Омонии»
Лига конференций: «Араз-Нахчыван» проигрывает «Омонии» видео, обновлено 21:04
21:04 2093
Оборудование со сбитого самолета AZAL отправили в США
Оборудование со сбитого самолета AZAL отправили в США обновлено 18:01
18:01 11067
Трамп выступит с речью
Трамп выступит с речью
19:27 1986
Газопровод в Украине продолжает работать после российской атаки: по нему поступает азербайджанский газ
Газопровод в Украине продолжает работать после российской атаки: по нему поступает азербайджанский газ
18:47 968
Три требования Путина по Украине
Три требования Путина по Украине по версии The New York Times
18:30 3755
Трамп забирает Зангезур
Трамп забирает Зангезур
15:11 9646
Тайный визит иранских ядерщиков в Москву
Тайный визит иранских ядерщиков в Москву холодная война; все еще актуально
14:30 2347
Мудрая обезьяна наблюдает за дракой двух тигров
Мудрая обезьяна наблюдает за дракой двух тигров
17:16 3800
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться