Падает добыча нефти в азербайджанском секторе Каспия

Как следует из информации, с блока АЧГ в сутки в среднем добывалось 327 тысяч баррелей нефти против 336 тысяч баррелей в первом полугодии 2024 года. В целом с блока в январе-июне 2025 года добыто 59 млн баррелей нефти, что на 2 млн баррелей меньше показателя аналогичного периода 2024 года.

Снижение зафиксировано почти по всем частям блока, кроме ACE, поскольку эта центрально-восточная часть месторождения «Азери» была введена в эксплуатацию в начале 2024 года и на ней идет наращивание добычи.

Что касается ключевого газоконденсатного месторождения Азербайджана – «Шахдениз», то добыча на нем не изменилась - 14 млрд кубометров газа и 2 млн тонн конденсата за полугодие. При этом максимальная производственная мощность «Шахдениза» снизилась до 77,2 млн кубометров газа в сутки против 80,7 млн кубометров газа в сутки по данным на середину 2024 года. Экспорт газа с «Шахдениза» по итогам первого полугодия 2025 года составил в среднем 62,4 млн кубометров в сутки против 63,1 млн кубометров за тот же период 2024 года.

На АЧГ в 2025 году уже потрачено 817 млн долларов против 941 млн долларов за первое полугодие 2024 года. «Шахдениз» потребовало в этом году 1,754 млрд долларов против 1,658 млрд долларов за январь-июнь 2024 года.