Новость дня
Миротворцы нашли склады с оружием «Хезболлы»

20:32 400

Миротворческие силы ООН выявили на юге Ливана разветвленную сеть тоннелей с бункерами и складами вооружений, сообщает «Интерфакс».

«В рамках повседневной работы совместно с военнослужащими ливанской армии была выявлена широкая сеть укрепленных тоннелей в районе населенных пунктов Таир-Харфа, Зибкин и Накура», – говорится в сообщении Миротворческих сил ООН на юге Ливана.

В документе указывается, что внутри тоннелей расположено несколько бункеров. Миротворцы обнаружили там сотни снарядов и ракет, пусковые установки, различные типы взрывчатки, а также противотанковые мины.

Отмечается, что на юге Ливана размещены около 10 тысяч миротворцев ООН из разных стран, следящих за соблюдением режима прекращения огня между шиитским движением «Хезболла» и Израилем.

20:46 393
17:07 8355
20:26 1091
21:04 2096
18:01 11068
19:27 1989
18:47 969
18:30 3756
15:11 9647
14:30 2347
17:16 3800

