USD 1.7000
EUR 1.9844
RUB 2.1250
Подписаться на уведомления
Трамп забирает Зангезур
Новость дня
Трамп забирает Зангезур

Предстоящая встреча Трампа и Путина встревожила рынок: падение нефти

20:46 394

После заявления Кремля о предстоящей встрече президентов США и России – Дональда Трампа и Владимира Путина – котировки нефти Brent пошли вниз, сообщает «Коммерсант».

К 19:30 по бакинскому времени стоимость фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE снизилась до $66,5 за баррель. Нефть марки West Texas Intermediate к 18:45 по Баку подешевела до $64,1.

Примечательно, что 6 августа, после заявлений Трампа о ходе переговоров с Россией, обе нефтяные марки потеряли около 1% стоимости. Тогда фьючерсы достигли минимальных значений за восемь недель, отмечает Reuters.

Предстоящая встреча Трампа и Путина встревожила рынок: падение нефти
Предстоящая встреча Трампа и Путина встревожила рынок: падение нефти
20:46 395
Алиев в Вашингтоне
Алиев в Вашингтоне добавлено видео; фото
17:07 8357
Падает добыча нефти в азербайджанском секторе Каспия
Падает добыча нефти в азербайджанском секторе Каспия заявление BP
20:26 1093
Лига конференций: «Араз-Нахчыван» проигрывает «Омонии»
Лига конференций: «Араз-Нахчыван» проигрывает «Омонии» видео, обновлено 21:04
21:04 2098
Оборудование со сбитого самолета AZAL отправили в США
Оборудование со сбитого самолета AZAL отправили в США обновлено 18:01
18:01 11072
Трамп выступит с речью
Трамп выступит с речью
19:27 1992
Газопровод в Украине продолжает работать после российской атаки: по нему поступает азербайджанский газ
Газопровод в Украине продолжает работать после российской атаки: по нему поступает азербайджанский газ
18:47 969
Три требования Путина по Украине
Три требования Путина по Украине по версии The New York Times
18:30 3758
Трамп забирает Зангезур
Трамп забирает Зангезур
15:11 9649
Тайный визит иранских ядерщиков в Москву
Тайный визит иранских ядерщиков в Москву холодная война; все еще актуально
14:30 2348
Мудрая обезьяна наблюдает за дракой двух тигров
Мудрая обезьяна наблюдает за дракой двух тигров
17:16 3800

ЭТО ВАЖНО

Предстоящая встреча Трампа и Путина встревожила рынок: падение нефти
Предстоящая встреча Трампа и Путина встревожила рынок: падение нефти
20:46 395
Алиев в Вашингтоне
Алиев в Вашингтоне добавлено видео; фото
17:07 8357
Падает добыча нефти в азербайджанском секторе Каспия
Падает добыча нефти в азербайджанском секторе Каспия заявление BP
20:26 1093
Лига конференций: «Араз-Нахчыван» проигрывает «Омонии»
Лига конференций: «Араз-Нахчыван» проигрывает «Омонии» видео, обновлено 21:04
21:04 2098
Оборудование со сбитого самолета AZAL отправили в США
Оборудование со сбитого самолета AZAL отправили в США обновлено 18:01
18:01 11072
Трамп выступит с речью
Трамп выступит с речью
19:27 1992
Газопровод в Украине продолжает работать после российской атаки: по нему поступает азербайджанский газ
Газопровод в Украине продолжает работать после российской атаки: по нему поступает азербайджанский газ
18:47 969
Три требования Путина по Украине
Три требования Путина по Украине по версии The New York Times
18:30 3758
Трамп забирает Зангезур
Трамп забирает Зангезур
15:11 9649
Тайный визит иранских ядерщиков в Москву
Тайный визит иранских ядерщиков в Москву холодная война; все еще актуально
14:30 2348
Мудрая обезьяна наблюдает за дракой двух тигров
Мудрая обезьяна наблюдает за дракой двух тигров
17:16 3800
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться