Предстоящая встреча Трампа и Путина встревожила рынок: падение нефти

После заявления Кремля о предстоящей встрече президентов США и России – Дональда Трампа и Владимира Путина – котировки нефти Brent пошли вниз, сообщает «Коммерсант».

К 19:30 по бакинскому времени стоимость фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE снизилась до $66,5 за баррель. Нефть марки West Texas Intermediate к 18:45 по Баку подешевела до $64,1.

Примечательно, что 6 августа, после заявлений Трампа о ходе переговоров с Россией, обе нефтяные марки потеряли около 1% стоимости. Тогда фьючерсы достигли минимальных значений за восемь недель, отмечает Reuters.