В преддверии вашингтонского саммита с участием Дональда Трампа, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна, намеченного на 8 августа, Москва резко активизировала информационно-политическое давление на Ереван. На фоне подготовки к подписанию ряда документов, в том числе соглашения по так называемому «маршруту Трампа» через Зангезур, заявлений о роспуске Минской группы ОБСЕ и рамочном меморандуме о мире между Азербайджаном и Арменией пропагандистские ресурсы РФ синхронно запустили кампанию по дискредитации армянского премьера.

Причины обострения очевидны: окончательное оформление американоцентричного мирного процесса ставит под вопрос остаточное влияние Москвы в регионе Южного Кавказа и демонстрирует ее неспособность управлять конфликтами на постсоветском пространстве. Параллельно с публикацией содержания предстоящих соглашений медиамашина Кремля тиражирует идентичные по структуре обвинения в адрес Пашиняна, представляя его политической фигурой, якобы утратившей национальную легитимность и подменившей государственные интересы личными гарантиями со стороны Запада. Примечательно, что столь сомнительные нарративы озвучиваются не маргиналами, а формально институционализированными представителями российской экспертной среды, имеющими доступ к федеральным каналам и аффилированными с Администрацией президента РФ. Что указывает на прямое курирование информационной кампании из кабинетов Лубянки или Старой площади.

В интервью ресурсу lenta.ru политолог Никита Ляховецкий напрямую обвиняет Пашиняна в сдаче интересов Карабаха, разрушении связей с Армянской апостольской церковью и отказе от исторических союзов, главным из которых остается союз с Россией. Схожую риторику демонстрируют и другие эксперты — Александр Асафов, Дмитрий Солонников и Павел Данилин, чуть ли не в унисон подчеркивая, что Пашинян якобы действует не как глава государства, а как личность, стремящаяся выторговать себе гарантии безопасности. Заявления о «предательстве», «изоляции Армении», «ударе по геополитическим позициям» и даже предположения о передаче Зангезурского коридора в концессию американским корпорациям полностью укладываются в модель классической пропагандистской мобилизации, в рамках которой нагнетание давления сочетается с делигитимацией контрагента. Цель кампании очевидна — сорвать или как минимум дискредитировать вашингтонские договоренности, создав вокруг Пашиняна образ политического изгоя.