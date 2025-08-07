USD 1.7000
Трамп забирает Зангезур
Трамп забирает Зангезур

Кремль в ловушке. Москва пошла на Пашиняна

Фархад Мамедов, автор haqqin.az
В преддверии вашингтонского саммита с участием Дональда Трампа, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна, намеченного на 8 августа, Москва резко активизировала информационно-политическое давление на Ереван.

На фоне подготовки к подписанию ряда документов, в том числе соглашения по так называемому «маршруту Трампа» через Зангезур, заявлений о роспуске Минской группы ОБСЕ и рамочном меморандуме о мире между Азербайджаном и Арменией пропагандистские ресурсы РФ синхронно запустили кампанию по дискредитации армянского премьера.

Причины обострения очевидны: окончательное оформление американоцентричного мирного процесса ставит под вопрос остаточное влияние Москвы в регионе Южного Кавказа и демонстрирует ее неспособность управлять конфликтами на постсоветском пространстве.

Параллельно с публикацией содержания предстоящих соглашений медиамашина Кремля тиражирует идентичные по структуре обвинения в адрес Пашиняна, представляя его политической фигурой, якобы утратившей национальную легитимность и подменившей государственные интересы личными гарантиями со стороны Запада.

Примечательно, что столь сомнительные нарративы озвучиваются не маргиналами, а формально институционализированными представителями российской экспертной среды, имеющими доступ к федеральным каналам и аффилированными с Администрацией президента РФ. Что указывает на прямое курирование информационной кампании из кабинетов Лубянки или Старой площади.

В интервью ресурсу lenta.ru политолог Никита Ляховецкий напрямую обвиняет Пашиняна в сдаче интересов Карабаха, разрушении связей с Армянской апостольской церковью и отказе от исторических союзов, главным из которых остается союз с Россией.

Схожую риторику демонстрируют и другие эксперты — Александр Асафов, Дмитрий Солонников и Павел Данилин, чуть ли не в унисон подчеркивая, что Пашинян якобы действует не как глава государства, а как личность, стремящаяся выторговать себе гарантии безопасности. Заявления о «предательстве», «изоляции Армении», «ударе по геополитическим позициям» и даже предположения о передаче Зангезурского коридора в концессию американским корпорациям полностью укладываются в модель классической пропагандистской мобилизации, в рамках которой нагнетание давления сочетается с делигитимацией контрагента. Цель кампании очевидна — сорвать или как минимум дискредитировать вашингтонские договоренности, создав вокруг Пашиняна образ политического изгоя.

В то же время следует учесть, что сегодня Кремль располагает ограниченными инструментами воздействия на Армению. Пророссийский сегмент в армянском обществе раздроблен, деморализован и не имеет серьезной институциональной базы. А открытое применение силы или диверсий, как в виде провокаций на границе, так и в информационно-дестабилизационном ключе, может обернуться еще большим отторжением Москвы и внутренними элитами Армении, а также самим армянским обществом.

Таким образом, российское руководство оказалось в классической ловушке убывающего влияния: оно не способно ни сорвать процесс, ни смириться с его исходом. Таким образом, все указывает на то, что в ближайшие дни Россия будет наращивать давление именно на Ереван как на наиболее уязвимое звено в цепочке. Однако масштаб этой активности сам по себе подтверждает главное: Москва больше не является полноправным арбитром в армяно-азербайджанском конфликте. И в этом смысле вашингтонский саммит символизирует не только возможное окончание войны, но и завершение эпохи российского доминирования на Южном Кавказе.

