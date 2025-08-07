Киев за перемирие в небе. Москва молчит

По его словам, российская сторона до сих пор не предоставила вразумительного ответа на предложения Украины о полном прекращении огня, включая инициативу о перемирии в воздухе. «Россияне на это не идут», - указал он.

Украинская сторона выступает за перемирие в небе с россиянами, однако Москва пока не дает ответа, сообщил РБК-Украина источник.

Собеседник агентства отметил, что настоящее завершение войны и долгосрочный мир возможны только после встречи лидеров Украины, США и России. «Мы все знаем, кто принимает решения в России. Мы знаем, что на него может влиять только Америка. И, конечно, должен быть украинский лидер, потому что это война против Украины», – подчеркнул он.

Источник также предположил, что последние дипломатические события могут быть очередным ходом Путина, направленным на обход дедлайна 8 августа, установленного США для прекращения огня.

По его словам, Украина поддерживает привлечение европейской стороны, а Трамп открыт к обсуждению этой идеи. Источник отметил, что европейцы должны участвовать в процессе принятия решений, поскольку война происходит в Европе, а решения касаются именно ее.