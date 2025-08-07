Казненный «агент «Моссада» работал с погибшими учеными-ядерщиками

Об этом он сказал в интервью государственному телеканалу IRIB перед исполнением приговора.

Гражданин Ирана, казненный по обвинению в сотрудничестве с израильским «Моссадом», работал в атомной промышленности исламской республики и передавал кураторам информацию об иранских ядерных объектах.

«Я передавал израильской разведке рабочую информацию о главных ядерных объектах в Фордо и Натанзе, рассказывал все, что знал. Израильтяне постоянно просили предоставлять сведения о тех сотрудниках, на которых у них не было досье», - заявил осужденный.

По сообщению иранского агентства Fars, в 2012 году он представлял на конференции по ядерной физике в Тегеране доклад, написанный в соавторстве с учеными Ахмадом Резой Зольфагари и Абдольхамидом Минучехром, погибшими в результате израильских ударов по Ирану в июне этого года.

6 августа агентство Mizan сообщило со ссылкой на судебные власти исламской республики о казни «израильского агента», выдавшего местонахождение одного из иранских физиков-ядерщиков. Отмечалось, что осужденный за сотрудничество с «Моссадом» имел доступ к секретной правительственной информации. Агент израильской разведки некоторое время находился под наблюдением органов безопасности Ирана и был задержан сразу после вскрытия факта сотрудничества с «Моссадом». Он признал свою вину, после чего ему был вынесен смертный приговор за передачу спецслужбам Израиля секретных сведений.