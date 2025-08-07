USD 1.7000
EUR 1.9844
RUB 2.1250
Подписаться на уведомления
Трамп забирает Зангезур
Новость дня
Трамп забирает Зангезур

Уиткофф проинформирует Украину о встрече с Путиным

22:05 507

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф планирует провести в четверг, 7 августа, видеоконференцию с высокопоставленными чиновниками из Украины, Финляндии, Франции, Германии, Италии и Великобритании, чтобы рассказать о своей встрече с президентом России Владимиром Путиным и обсудить дальнейшие шаги, включая возможную встречу Путина и президента США Дональда Трампа. Об этом информирует Axios со ссылкой на источники.

Уиткофф 6 августа в пятый раз посетил Россию, где встретился с президентом Владимиром Путиным. Их встреча продлилась около трех часов. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, Путин и Уиткофф обсуждали «конфликт» в Украине и «перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией». Также Ушаков заявил, что с российской стороны «по украинскому вопросу [США] были переданы некоторые сигналы», а Путин через Уиткоффа получил «соответствующие сигналы от Трампа».

Вечером в среду Трамп опубликовал пост в соцсети Truth Social, в котором назвал встречу Уиткоффа с Путиным «очень продуктивной». Также президент США провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его итогам Зеленский написал, что «мы обсудили все то, что было озвучено в Москве».

Позже в тот же день Ушаков сообщил, что Россия и США достигли договоренности о проведении встречи Путина и Трампа. По словам помощника президента, она может состояться на следующей неделе, однако точная дата пока неизвестна. Также он отметил, что место встречи двух президентов уже согласовано. Сам Путин назвал одной из подходящих для встречи стран ОАЭ. Также президент России заявил, что не против встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским при «определенных условиях».

The New York Post со ссылкой на представителя Белого дома сообщает, что президент США Дональд Трамп встретится с российским коллегой Владимиром Путиным только в том случае, если президент РФ проведет переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Лига конференций: «Сабах» в Софии против «Левски»
Лига конференций: «Сабах» в Софии против «Левски» Матч начался; обновлено 22:00
22:00 1495
Киев за перемирие в небе. Москва молчит
Киев за перемирие в небе. Москва молчит
21:24 1151
Предстоящая встреча Трампа и Путина встревожила рынок: падение нефти
Предстоящая встреча Трампа и Путина встревожила рынок: падение нефти
20:46 1233
Алиев в Вашингтоне
Алиев в Вашингтоне добавлено видео; фото
17:07 9518
Падает добыча нефти в азербайджанском секторе Каспия
Падает добыча нефти в азербайджанском секторе Каспия заявление BP
20:26 2566
Лига конференций: «Араз-Нахчыван» не справился с кипрской «Омонией»
Лига конференций: «Араз-Нахчыван» не справился с кипрской «Омонией» видео, обновлено 21:53
21:53 3688
Оборудование со сбитого самолета AZAL отправили в США
Оборудование со сбитого самолета AZAL отправили в США обновлено 18:01
18:01 11842
Трамп выступит с речью
Трамп выступит с речью
19:27 2861
Газопровод в Украине продолжает работать после российской атаки: по нему поступает азербайджанский газ
Газопровод в Украине продолжает работать после российской атаки: по нему поступает азербайджанский газ
18:47 1270
Три требования Путина по Украине
Три требования Путина по Украине по версии The New York Times
18:30 4920
Трамп забирает Зангезур
Трамп забирает Зангезур
15:11 10828

ЭТО ВАЖНО

Лига конференций: «Сабах» в Софии против «Левски»
Лига конференций: «Сабах» в Софии против «Левски» Матч начался; обновлено 22:00
22:00 1495
Киев за перемирие в небе. Москва молчит
Киев за перемирие в небе. Москва молчит
21:24 1151
Предстоящая встреча Трампа и Путина встревожила рынок: падение нефти
Предстоящая встреча Трампа и Путина встревожила рынок: падение нефти
20:46 1233
Алиев в Вашингтоне
Алиев в Вашингтоне добавлено видео; фото
17:07 9518
Падает добыча нефти в азербайджанском секторе Каспия
Падает добыча нефти в азербайджанском секторе Каспия заявление BP
20:26 2566
Лига конференций: «Араз-Нахчыван» не справился с кипрской «Омонией»
Лига конференций: «Араз-Нахчыван» не справился с кипрской «Омонией» видео, обновлено 21:53
21:53 3688
Оборудование со сбитого самолета AZAL отправили в США
Оборудование со сбитого самолета AZAL отправили в США обновлено 18:01
18:01 11842
Трамп выступит с речью
Трамп выступит с речью
19:27 2861
Газопровод в Украине продолжает работать после российской атаки: по нему поступает азербайджанский газ
Газопровод в Украине продолжает работать после российской атаки: по нему поступает азербайджанский газ
18:47 1270
Три требования Путина по Украине
Три требования Путина по Украине по версии The New York Times
18:30 4920
Трамп забирает Зангезур
Трамп забирает Зангезур
15:11 10828
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться