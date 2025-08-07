Уиткофф проинформирует Украину о встрече с Путиным

Уиткофф 6 августа в пятый раз посетил Россию, где встретился с президентом Владимиром Путиным. Их встреча продлилась около трех часов. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, Путин и Уиткофф обсуждали «конфликт» в Украине и «перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией». Также Ушаков заявил, что с российской стороны «по украинскому вопросу [США] были переданы некоторые сигналы», а Путин через Уиткоффа получил «соответствующие сигналы от Трампа».

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф планирует провести в четверг, 7 августа, видеоконференцию с высокопоставленными чиновниками из Украины, Финляндии, Франции, Германии, Италии и Великобритании, чтобы рассказать о своей встрече с президентом России Владимиром Путиным и обсудить дальнейшие шаги, включая возможную встречу Путина и президента США Дональда Трампа . Об этом информирует Axios со ссылкой на источники.

Вечером в среду Трамп опубликовал пост в соцсети Truth Social, в котором назвал встречу Уиткоффа с Путиным «очень продуктивной». Также президент США провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его итогам Зеленский написал, что «мы обсудили все то, что было озвучено в Москве».

Позже в тот же день Ушаков сообщил, что Россия и США достигли договоренности о проведении встречи Путина и Трампа. По словам помощника президента, она может состояться на следующей неделе, однако точная дата пока неизвестна. Также он отметил, что место встречи двух президентов уже согласовано. Сам Путин назвал одной из подходящих для встречи стран ОАЭ. Также президент России заявил, что не против встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским при «определенных условиях».

The New York Post со ссылкой на представителя Белого дома сообщает, что президент США Дональд Трамп встретится с российским коллегой Владимиром Путиным только в том случае, если президент РФ проведет переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским.