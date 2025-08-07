USD 1.7000
Трамп забирает Зангезур
Трамп забирает Зангезур

Давление усиливается: США ввели новые санкции против Ирана

Министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении 11 иранских компаний и семи физических лиц, связанных с финансовыми технологиями, криптовалютой и офшорными операциями, говорится в пресс-релизе ведомства.

В документе отмечается, что под ограничения попали структуры, связанные с иранским технологическим холдингом Fanap, включая офшорный банк Cyrus Offshore Bank, компании Pasargad Arian, RUNC Exchange System и ряд аффилированных организаций.

Иранские компании и физические лица внесены в санкционный список Минфина США. Их обвиняют в содействии Тегерану в обходе санкций и поддержке программ, угрожающих международной безопасности.

В рамках введенных мер их активы в юрисдикции США будут заблокированы, а американским гражданам и компаниям запретят с ними сотрудничать.

Напомним, что в конце июля власти США ввели санкции против 50 физических и юридических лиц из Ирана, а также более полусотни судов, контролируемых этой страной, которые, по мнению Вашингтона, участвовали в торговле нефтью. Это крупнейший подобный санкционный пакет с 2018 года.

Киев за перемирие в небе. Москва молчит
Киев за перемирие в небе. Москва молчит
Предстоящая встреча Трампа и Путина встревожила рынок: падение нефти
Предстоящая встреча Трампа и Путина встревожила рынок: падение нефти
Алиев в Вашингтоне
Алиев в Вашингтоне
Падает добыча нефти в азербайджанском секторе Каспия
Падает добыча нефти в азербайджанском секторе Каспия
Лига конференций: «Араз-Нахчыван» не справился с кипрской «Омонией»
Лига конференций: «Араз-Нахчыван» не справился с кипрской «Омонией»
Оборудование со сбитого самолета AZAL отправили в США
Оборудование со сбитого самолета AZAL отправили в США
Трамп выступит с речью
Трамп выступит с речью
Газопровод в Украине продолжает работать после российской атаки: по нему поступает азербайджанский газ
Газопровод в Украине продолжает работать после российской атаки: по нему поступает азербайджанский газ
Три требования Путина по Украине
Три требования Путина по Украине
Трамп забирает Зангезур
Трамп забирает Зангезур
