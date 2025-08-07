Вашингтон готовится объявить о мире между Азербайджаном и Арменией

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и его помощник Арье Лайтстоун примут участие в саммите лидеров Азербайджана, Армении и США — Ильхама Алиева, Никола Пашиняна и Дональда Трампа, который состоится в пятницу в Вашингтоне, сообщает CBS News со ссылкой на источники.

По информации источников телеканала, Трамп планирует в этот день объявить в Белом доме о заключении мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

А сенатор Стив Дэйнс в эфире американского радио заявил, что мирный договор между Азербайджаном и Арменией обеспечит поставки ресурсов из Центральной Азии через «Маршрут Трампа» («Маршрут Трампа за международный мир и процветание» — Trump Route for International Peace and Prosperity), снижая их зависимость от России и Китая. «…Это критически важный момент. Маршрут принесет дивиденды не только США, но и всему Западу. Естественно, Россия и Иран тут недовольны», — сказал Дэйнс.

Сенатор подчеркнул, что благодаря усилиям президента США Дональда Трампа мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией находится на пороге заключения. Кроме того, в публикации в X Дэйнс отметил, что это соглашение будет иметь решающее значение для национальной безопасности Америки.

Тем временем в Госдепартаменте США заявили, что не готовы «спекулировать» на тему деталей будущего мирного соглашения между Баку и Ереваном, включая роль Соединенных Штатов в Зангезурском коридоре. Заместитель официального представителя ведомства Томми Пиготт заявил, что «мы надеемся вскоре увидеть определенное соглашение… Что касается деталей и того, как это выглядит, то я не буду спекулировать до тех объявлений, которые предстоит сделать».