USD 1.7000
EUR 1.9844
RUB 2.1250
Подписаться на уведомления
Трамп забирает Зангезур
Новость дня
Трамп забирает Зангезур

План мира в Украине: в США требуют действий

7 августа 2025, 23:27 670

США стремятся завершить войну в Украине, организовать переговоры и добиться прекращения огня, заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготт.

«Наша конечная цель – положить конец этому конфликту, усадить стороны за стол (переговоров), обеспечить прекращение огня, а также долгосрочный и прочный мир», – отметил Пиготт.

По его словам, в этой ситуации главное – чтобы «действия подкрепляли слова». Он добавил, что с самого начала работы нынешней администрации Вашингтон был привержен идее содействия достижению мира и прекращению кровопролития.

«Это остается политикой, которая нами движет», – подчеркнул Пиготт, отметив, что США приложат все усилия для обеспечения мира.

В то же время представитель Госдепа не стал отвечать на вопрос, готов ли американский лидер Трамп к двусторонней встрече с российским визави Путиным, если не будет совместных переговоров с участием президента Украины Зеленского, переадресовав его в Белый дом.

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф 6 августа в пятый раз посетил Россию, где встретился с президентом Владимиром Путиным. Их встреча продлилась около трех часов. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, Путин и Уиткофф обсуждали «конфликт» в Украине и «перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией». Также Ушаков заявил, что с российской стороны «по украинскому вопросу были переданы некоторые сигналы», а Путин через Уиткоффа получил «соответствующие сигналы от Трампа».

Позже в тот же день Ушаков сообщил, что Россия и США достигли договоренности о проведении встречи Путина и Трампа. По словам помощника президента, она может состояться на следующей неделе, однако точная дата пока неизвестна. Также он отметил, что место встречи двух президентов уже согласовано. 

The New York Post со ссылкой на представителя Белого дома сообщает, что президент США Трамп встретится с российским коллегой Путиным только в том случае, если президент РФ проведет переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Вашингтон готовится объявить о мире между Азербайджаном и Арменией
Вашингтон готовится объявить о мире между Азербайджаном и Арменией продолжение главной темы
7 августа 2025, 23:00 2324
Лига конференций: «Сабах» пропустил в Софии на 98-й минуте
Лига конференций: «Сабах» пропустил в Софии на 98-й минуте обновлено 00:01
00:01 2781
Кремль в ловушке. Москва пошла на Пашиняна
Кремль в ловушке. Москва пошла на Пашиняна наш обзор
7 августа 2025, 20:55 6444
Трамп забирает Зангезур
Трамп забирает Зангезур актуально
7 августа 2025, 15:11 11907
Киев за перемирие в небе. Москва молчит
Киев за перемирие в небе. Москва молчит
7 августа 2025, 21:24 1777
Предстоящая встреча Трампа и Путина встревожила рынок: падение нефти
Предстоящая встреча Трампа и Путина встревожила рынок: падение нефти
7 августа 2025, 20:46 1683
Падает добыча нефти в азербайджанском секторе Каспия
Падает добыча нефти в азербайджанском секторе Каспия заявление BP
7 августа 2025, 20:26 3503
Лига конференций: «Араз-Нахчыван» не справился с кипрской «Омонией»
Лига конференций: «Араз-Нахчыван» не справился с кипрской «Омонией» видео, обновлено 21:53
7 августа 2025, 21:53 4405
Оборудование со сбитого самолета AZAL отправили в США
Оборудование со сбитого самолета AZAL отправили в США обновлено 18:01
7 августа 2025, 18:01 12358
Трамп выступит с речью
Трамп выступит с речью
7 августа 2025, 19:27 3472
Газопровод в Украине продолжает работать после российской атаки: по нему поступает азербайджанский газ
Газопровод в Украине продолжает работать после российской атаки: по нему поступает азербайджанский газ
7 августа 2025, 18:47 1421

ЭТО ВАЖНО

Вашингтон готовится объявить о мире между Азербайджаном и Арменией
Вашингтон готовится объявить о мире между Азербайджаном и Арменией продолжение главной темы
7 августа 2025, 23:00 2324
Лига конференций: «Сабах» пропустил в Софии на 98-й минуте
Лига конференций: «Сабах» пропустил в Софии на 98-й минуте обновлено 00:01
00:01 2781
Кремль в ловушке. Москва пошла на Пашиняна
Кремль в ловушке. Москва пошла на Пашиняна наш обзор
7 августа 2025, 20:55 6444
Трамп забирает Зангезур
Трамп забирает Зангезур актуально
7 августа 2025, 15:11 11907
Киев за перемирие в небе. Москва молчит
Киев за перемирие в небе. Москва молчит
7 августа 2025, 21:24 1777
Предстоящая встреча Трампа и Путина встревожила рынок: падение нефти
Предстоящая встреча Трампа и Путина встревожила рынок: падение нефти
7 августа 2025, 20:46 1683
Падает добыча нефти в азербайджанском секторе Каспия
Падает добыча нефти в азербайджанском секторе Каспия заявление BP
7 августа 2025, 20:26 3503
Лига конференций: «Араз-Нахчыван» не справился с кипрской «Омонией»
Лига конференций: «Араз-Нахчыван» не справился с кипрской «Омонией» видео, обновлено 21:53
7 августа 2025, 21:53 4405
Оборудование со сбитого самолета AZAL отправили в США
Оборудование со сбитого самолета AZAL отправили в США обновлено 18:01
7 августа 2025, 18:01 12358
Трамп выступит с речью
Трамп выступит с речью
7 августа 2025, 19:27 3472
Газопровод в Украине продолжает работать после российской атаки: по нему поступает азербайджанский газ
Газопровод в Украине продолжает работать после российской атаки: по нему поступает азербайджанский газ
7 августа 2025, 18:47 1421
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться