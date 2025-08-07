План мира в Украине: в США требуют действий

«Наша конечная цель – положить конец этому конфликту, усадить стороны за стол (переговоров), обеспечить прекращение огня, а также долгосрочный и прочный мир», – отметил Пиготт.

По его словам, в этой ситуации главное – чтобы «действия подкрепляли слова». Он добавил, что с самого начала работы нынешней администрации Вашингтон был привержен идее содействия достижению мира и прекращению кровопролития.

«Это остается политикой, которая нами движет», – подчеркнул Пиготт, отметив, что США приложат все усилия для обеспечения мира.

В то же время представитель Госдепа не стал отвечать на вопрос, готов ли американский лидер Трамп к двусторонней встрече с российским визави Путиным, если не будет совместных переговоров с участием президента Украины Зеленского, переадресовав его в Белый дом.

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф 6 августа в пятый раз посетил Россию, где встретился с президентом Владимиром Путиным. Их встреча продлилась около трех часов. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, Путин и Уиткофф обсуждали «конфликт» в Украине и «перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией». Также Ушаков заявил, что с российской стороны «по украинскому вопросу были переданы некоторые сигналы», а Путин через Уиткоффа получил «соответствующие сигналы от Трампа».

Позже в тот же день Ушаков сообщил, что Россия и США достигли договоренности о проведении встречи Путина и Трампа. По словам помощника президента, она может состояться на следующей неделе, однако точная дата пока неизвестна. Также он отметил, что место встречи двух президентов уже согласовано.

The New York Post со ссылкой на представителя Белого дома сообщает, что президент США Трамп встретится с российским коллегой Путиным только в том случае, если президент РФ проведет переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским.