USD 1.7000
EUR 1.9844
RUB 2.1250
Подписаться на уведомления
Трамп забирает Зангезур
Новость дня
Трамп забирает Зангезур

«Не оказал давления на Путина»: Европа разочарована Трампом

7 августа 2025, 23:32 685

Европейские союзники Украины разочарованы решением президента США Дональда Трампа провести саммит с российским лидером Владимиром Путиным, которого изначально добивался российский президент. Об этом The Washington Post рассказал высокопоставленный европейский чиновник.

«Несмотря на весь шум, Трамп не оказал ни капли давления на Путина», — сказал он.

По данным Bloomberg, в ходе телефонных переговоров, которые Трамп провел с европейскими лидерами вскоре после того, как визит в Кремль завершил его спецпосланник Стивен Уиткофф, американский президент сообщил, что Путин готов к некоему «обмену территориями». По словам источников Bloomberg среди европейских чиновников, Трамп положительно настроен в отношении перспективы перемирия в продолжающейся четвертый год войне, хотя как будет выглядеть его формат, пока остается неясным.

Высокопоставленный украинский чиновник сказал WaPo, что старается сохранять оптимизм в преддверии самиита Путин-Трамп, особенно в связи с предложением Кремля о частичном прекращении огня. Если частичное перемирие станет первым шагом, это будет хорошо, но если других шагов не последует, то это «будет опасно» для Украины, пояснил он,

По словам источника WaPo, в Киеве получают сигналы по многочисленным каналам о том, что Россия ищет способы урегулировать конфликт.

Майкл Макфол, который занимал пост посла США в Москве в 2012-2014 годах, заявил, что «последний саммит Трампа и Путина в Хельсинки в 2018 году не принес ничего для американских национальных интересов. Надеюсь, Трамп и его команда внимательно изучают то событие и строят планы, чтобы не повторять этих ошибок».

Вашингтон готовится объявить о мире между Азербайджаном и Арменией
Вашингтон готовится объявить о мире между Азербайджаном и Арменией продолжение главной темы
7 августа 2025, 23:00 2325
Лига конференций: «Сабах» пропустил в Софии на 98-й минуте
Лига конференций: «Сабах» пропустил в Софии на 98-й минуте обновлено 00:01
00:01 2785
Кремль в ловушке. Москва пошла на Пашиняна
Кремль в ловушке. Москва пошла на Пашиняна наш обзор
7 августа 2025, 20:55 6448
Трамп забирает Зангезур
Трамп забирает Зангезур актуально
7 августа 2025, 15:11 11910
Киев за перемирие в небе. Москва молчит
Киев за перемирие в небе. Москва молчит
7 августа 2025, 21:24 1778
Предстоящая встреча Трампа и Путина встревожила рынок: падение нефти
Предстоящая встреча Трампа и Путина встревожила рынок: падение нефти
7 августа 2025, 20:46 1684
Падает добыча нефти в азербайджанском секторе Каспия
Падает добыча нефти в азербайджанском секторе Каспия заявление BP
7 августа 2025, 20:26 3504
Лига конференций: «Араз-Нахчыван» не справился с кипрской «Омонией»
Лига конференций: «Араз-Нахчыван» не справился с кипрской «Омонией» видео, обновлено 21:53
7 августа 2025, 21:53 4406
Оборудование со сбитого самолета AZAL отправили в США
Оборудование со сбитого самолета AZAL отправили в США обновлено 18:01
7 августа 2025, 18:01 12358
Трамп выступит с речью
Трамп выступит с речью
7 августа 2025, 19:27 3472
Газопровод в Украине продолжает работать после российской атаки: по нему поступает азербайджанский газ
Газопровод в Украине продолжает работать после российской атаки: по нему поступает азербайджанский газ
7 августа 2025, 18:47 1421

ЭТО ВАЖНО

Вашингтон готовится объявить о мире между Азербайджаном и Арменией
Вашингтон готовится объявить о мире между Азербайджаном и Арменией продолжение главной темы
7 августа 2025, 23:00 2325
Лига конференций: «Сабах» пропустил в Софии на 98-й минуте
Лига конференций: «Сабах» пропустил в Софии на 98-й минуте обновлено 00:01
00:01 2785
Кремль в ловушке. Москва пошла на Пашиняна
Кремль в ловушке. Москва пошла на Пашиняна наш обзор
7 августа 2025, 20:55 6448
Трамп забирает Зангезур
Трамп забирает Зангезур актуально
7 августа 2025, 15:11 11910
Киев за перемирие в небе. Москва молчит
Киев за перемирие в небе. Москва молчит
7 августа 2025, 21:24 1778
Предстоящая встреча Трампа и Путина встревожила рынок: падение нефти
Предстоящая встреча Трампа и Путина встревожила рынок: падение нефти
7 августа 2025, 20:46 1684
Падает добыча нефти в азербайджанском секторе Каспия
Падает добыча нефти в азербайджанском секторе Каспия заявление BP
7 августа 2025, 20:26 3504
Лига конференций: «Араз-Нахчыван» не справился с кипрской «Омонией»
Лига конференций: «Араз-Нахчыван» не справился с кипрской «Омонией» видео, обновлено 21:53
7 августа 2025, 21:53 4406
Оборудование со сбитого самолета AZAL отправили в США
Оборудование со сбитого самолета AZAL отправили в США обновлено 18:01
7 августа 2025, 18:01 12358
Трамп выступит с речью
Трамп выступит с речью
7 августа 2025, 19:27 3472
Газопровод в Украине продолжает работать после российской атаки: по нему поступает азербайджанский газ
Газопровод в Украине продолжает работать после российской атаки: по нему поступает азербайджанский газ
7 августа 2025, 18:47 1421
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться