«Не оказал давления на Путина»: Европа разочарована Трампом

«Несмотря на весь шум, Трамп не оказал ни капли давления на Путина», — сказал он.

По данным Bloomberg, в ходе телефонных переговоров, которые Трамп провел с европейскими лидерами вскоре после того, как визит в Кремль завершил его спецпосланник Стивен Уиткофф, американский президент сообщил, что Путин готов к некоему «обмену территориями». По словам источников Bloomberg среди европейских чиновников, Трамп положительно настроен в отношении перспективы перемирия в продолжающейся четвертый год войне, хотя как будет выглядеть его формат, пока остается неясным.

Высокопоставленный украинский чиновник сказал WaPo, что старается сохранять оптимизм в преддверии самиита Путин-Трамп, особенно в связи с предложением Кремля о частичном прекращении огня. Если частичное перемирие станет первым шагом, это будет хорошо, но если других шагов не последует, то это «будет опасно» для Украины, пояснил он,

По словам источника WaPo, в Киеве получают сигналы по многочисленным каналам о том, что Россия ищет способы урегулировать конфликт.

Майкл Макфол, который занимал пост посла США в Москве в 2012-2014 годах, заявил, что «последний саммит Трампа и Путина в Хельсинки в 2018 году не принес ничего для американских национальных интересов. Надеюсь, Трамп и его команда внимательно изучают то событие и строят планы, чтобы не повторять этих ошибок».