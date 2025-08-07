Рафаэль Физиев против бразильца Чарльза Оливейры в Рио-де-Жанейро

11 октября его ждет бой с четвертым номером рейтинга в легком весе (70 кг) бразильцем Чарльзом Оливейрой. Это будет главный поединок турнира UFC Fight Night 261, который состоится в Рио-де-Жанейро.

32-летний Рафаэль Физиев, занимающий сейчас 10-е место в табели о рангах, в последнем бою победил в Баку чилийца Игнасио Баамондеса. У Физиева 13 побед при 4 поражениях. В UFC - 7 побед и 4 проигрыша.

35-летний Оливейра 28 июня уступил нокаутом Илии Топурии в поединке за вакантный титул чемпиона UFC в легком весе. За карьеру бразилец провел 47 боев - 35 побед, 11 поражений и 1 бой признан несостоявшимся. В UFC у него 35 боев, в которых одержано 23 победы. В последний раз Оливейра выступал на родине в 2020 году, когда победил Кевина Ли.

«Вы так же взволнованы, как и я? Ведь я уже считаю дни», – написал Рафаэль Физиев в социальных сетях.

А Чарльз Оливейра отреагировал на новость о бое в Рио так:

«Дана Уайт, Хантер, Шон Шелби – спасибо за выполнение моей просьбы… Прошло много времени с тех пор, как я в последний раз дрался в Бразилии, и для меня очень важно снова выступить в своей стране».