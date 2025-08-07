USD 1.7000
EUR 1.9844
RUB 2.1250
Подписаться на уведомления
Трамп забирает Зангезур
Новость дня
Трамп забирает Зангезур

Рафаэль Физиев против бразильца Чарльза Оливейры в Рио-де-Жанейро

Главный бой вечера
Отдел спорта
7 августа 2025, 23:40 452

Стал известен следующий соперник азербайджанского бойца UFC Рафаэля Физиева.

11 октября его ждет бой с четвертым номером рейтинга в легком весе (70 кг) бразильцем Чарльзом Оливейрой. Это будет главный поединок турнира UFC Fight Night 261, который состоится в Рио-де-Жанейро.

32-летний Рафаэль Физиев, занимающий сейчас 10-е место в табели о рангах, в последнем бою победил в Баку чилийца Игнасио Баамондеса. У Физиева 13 побед при 4 поражениях. В UFC - 7 побед и 4 проигрыша.

35-летний Оливейра 28 июня уступил нокаутом Илии Топурии в поединке за вакантный титул чемпиона UFC в легком весе. За карьеру бразилец провел 47 боев - 35 побед, 11 поражений и 1 бой признан несостоявшимся. В UFC у него 35 боев, в которых одержано 23 победы. В последний раз Оливейра выступал на родине в 2020 году, когда победил Кевина Ли.

«Вы так же взволнованы, как и я? Ведь я уже считаю дни», – написал Рафаэль Физиев в социальных сетях.

А Чарльз Оливейра отреагировал на новость о бое в Рио так:

«Дана Уайт, Хантер, Шон Шелби – спасибо за выполнение моей просьбы… Прошло много времени с тех пор, как я в последний раз дрался в Бразилии, и для меня очень важно снова выступить в своей стране».

Вашингтон готовится объявить о мире между Азербайджаном и Арменией
Вашингтон готовится объявить о мире между Азербайджаном и Арменией продолжение главной темы
7 августа 2025, 23:00 2327
Лига конференций: «Сабах» пропустил в Софии на 98-й минуте
Лига конференций: «Сабах» пропустил в Софии на 98-й минуте обновлено 00:01
00:01 2785
Кремль в ловушке. Москва пошла на Пашиняна
Кремль в ловушке. Москва пошла на Пашиняна наш обзор
7 августа 2025, 20:55 6451
Трамп забирает Зангезур
Трамп забирает Зангезур актуально
7 августа 2025, 15:11 11910
Киев за перемирие в небе. Москва молчит
Киев за перемирие в небе. Москва молчит
7 августа 2025, 21:24 1779
Предстоящая встреча Трампа и Путина встревожила рынок: падение нефти
Предстоящая встреча Трампа и Путина встревожила рынок: падение нефти
7 августа 2025, 20:46 1685
Падает добыча нефти в азербайджанском секторе Каспия
Падает добыча нефти в азербайджанском секторе Каспия заявление BP
7 августа 2025, 20:26 3504
Лига конференций: «Араз-Нахчыван» не справился с кипрской «Омонией»
Лига конференций: «Араз-Нахчыван» не справился с кипрской «Омонией» видео, обновлено 21:53
7 августа 2025, 21:53 4407
Оборудование со сбитого самолета AZAL отправили в США
Оборудование со сбитого самолета AZAL отправили в США обновлено 18:01
7 августа 2025, 18:01 12358
Трамп выступит с речью
Трамп выступит с речью
7 августа 2025, 19:27 3473
Газопровод в Украине продолжает работать после российской атаки: по нему поступает азербайджанский газ
Газопровод в Украине продолжает работать после российской атаки: по нему поступает азербайджанский газ
7 августа 2025, 18:47 1421

ЭТО ВАЖНО

Вашингтон готовится объявить о мире между Азербайджаном и Арменией
Вашингтон готовится объявить о мире между Азербайджаном и Арменией продолжение главной темы
7 августа 2025, 23:00 2327
Лига конференций: «Сабах» пропустил в Софии на 98-й минуте
Лига конференций: «Сабах» пропустил в Софии на 98-й минуте обновлено 00:01
00:01 2785
Кремль в ловушке. Москва пошла на Пашиняна
Кремль в ловушке. Москва пошла на Пашиняна наш обзор
7 августа 2025, 20:55 6451
Трамп забирает Зангезур
Трамп забирает Зангезур актуально
7 августа 2025, 15:11 11910
Киев за перемирие в небе. Москва молчит
Киев за перемирие в небе. Москва молчит
7 августа 2025, 21:24 1779
Предстоящая встреча Трампа и Путина встревожила рынок: падение нефти
Предстоящая встреча Трампа и Путина встревожила рынок: падение нефти
7 августа 2025, 20:46 1685
Падает добыча нефти в азербайджанском секторе Каспия
Падает добыча нефти в азербайджанском секторе Каспия заявление BP
7 августа 2025, 20:26 3504
Лига конференций: «Араз-Нахчыван» не справился с кипрской «Омонией»
Лига конференций: «Араз-Нахчыван» не справился с кипрской «Омонией» видео, обновлено 21:53
7 августа 2025, 21:53 4407
Оборудование со сбитого самолета AZAL отправили в США
Оборудование со сбитого самолета AZAL отправили в США обновлено 18:01
7 августа 2025, 18:01 12358
Трамп выступит с речью
Трамп выступит с речью
7 августа 2025, 19:27 3473
Газопровод в Украине продолжает работать после российской атаки: по нему поступает азербайджанский газ
Газопровод в Украине продолжает работать после российской атаки: по нему поступает азербайджанский газ
7 августа 2025, 18:47 1421
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться