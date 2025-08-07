Смертельная чача

В Сочи после употребления кустарного алкоголя, предположительно чачи, скончались как минимум 10 человек. Об этом сообщил следователь в ходе судебного заседания по делу о массовом отравлении, передает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Адлерский районный суд заключил под стражу сроком на два месяца двух жительниц Сочи — 71-летнюю и 30-летнюю женщин, которых обвиняют в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.

По информации российских телеграм-каналов, речь идет о бабушке и внучке, которые торговали самодельным алкоголем — чачей, самогоном и домашним вином. Следствие утверждает, что женщины знали о потенциальной опасности своей продукции для здоровья и жизни покупателей. Во время заседания 30-летняя фигурантка дела заявила, что они с бабушкой «осознают весь масштаб трагедии», однако настаивает: отравление произошло неумышленно.

Среди погибших — три члена одной семьи. По словам жителя Адлера, его мать, бабушка и брат умерли после употребления чачи, приобретенной на рынке. Еще одна родственница также отравилась, но осталась жива. Также сообщается о пострадавшей супружеской паре туристов.