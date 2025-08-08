Индия — «стратегический партнер», но Трамп «принял меры»

Индия после повышения тарифов США на свой экспорт будет искать альтернативные рынки на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, Африке и Южной Азии. Об этом заявил заместитель главы индийского МИД Дамму Рави, курирующий экономические вопросы.

По утверждению Рави, индийская промышленность устойчива и не пострадает от новых пошлин: «Высокий тариф не окажет никакого негативного воздействия на индийскую промышленность. Это не приведет к ее остановке или краху», цитируют его индийские СМИ.

Замглавы МИД республики отметил, что Индия обратит свое внимание на такие регионы, как Ближний Восток, Латинская Америка, Африка и Южная Азия. Рави назвал решение президента США Дональда Трампа о пошлинах для Нью-Дели «временным отклонением от нормы»: «…Это временная проблема. Мы уверены, что со временем мир найдет для нее решение».

Тем временем заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготт на брифинге журналистам заявил, что Соединенные Штаты считают Индию «стратегическим партнером», однако выражают обеспокоенность в связи с поставками в эту республику российской нефти. Пиготт отметил, что президент США Дональд Трамп выразил «озабоченность по поводу торгового дисбаланса и закупок Индией российской нефти». «Он четко высказался по этому поводу. Он принял меры», - сказал представитель Госдепа.

Ранее США ввели дополнительные пошлины в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением российской нефти и нефтепродуктов.