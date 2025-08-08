USD 1.7000
EUR 1.9844
RUB 2.1250
Подписаться на уведомления
Трамп забирает Зангезур
Новость дня
Трамп забирает Зангезур

Индия — «стратегический партнер», но Трамп «принял меры»

заявили в Госдепе
00:20 457

Индия после повышения тарифов США на свой экспорт будет искать альтернативные рынки на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, Африке и Южной Азии. Об этом заявил заместитель главы индийского МИД Дамму Рави, курирующий экономические вопросы.

По утверждению Рави, индийская промышленность устойчива и не пострадает от новых пошлин: «Высокий тариф не окажет никакого негативного воздействия на индийскую промышленность. Это не приведет к ее остановке или краху», цитируют его индийские СМИ.

Замглавы МИД республики отметил, что Индия обратит свое внимание на такие регионы, как Ближний Восток, Латинская Америка, Африка и Южная Азия. Рави назвал решение президента США Дональда Трампа о пошлинах для Нью-Дели «временным отклонением от нормы»: «…Это временная проблема. Мы уверены, что со временем мир найдет для нее решение».

Тем временем заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготт на брифинге журналистам заявил, что Соединенные Штаты считают Индию «стратегическим партнером», однако выражают обеспокоенность в связи с поставками в эту республику российской нефти. Пиготт отметил, что президент США Дональд Трамп выразил «озабоченность по поводу торгового дисбаланса и закупок Индией российской нефти». «Он четко высказался по этому поводу. Он принял меры», - сказал представитель Госдепа.

Ранее США ввели дополнительные пошлины в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением российской нефти и нефтепродуктов.

В Израиле требуют полной оккупации Газы
В Израиле требуют полной оккупации Газы обновлено 01:33
01:33 1469
Встреча Алиева и Уиткоффа
Встреча Алиева и Уиткоффа добавлено видео; фото; обновлено 00:07
00:07 12602
Трамп: Все зависит от Путина
Трамп: Все зависит от Путина обновлено 00:46
00:46 16317
Пять путей к миру: чем может закончиться война в Украине
Пять путей к миру: чем может закончиться война в Украине
00:31 904
Вашингтон готовится объявить о мире между Азербайджаном и Арменией
Вашингтон готовится объявить о мире между Азербайджаном и Арменией продолжение главной темы
7 августа 2025, 23:00 3810
Лига конференций: «Сабах» пропустил в Софии на 98-й минуте
Лига конференций: «Сабах» пропустил в Софии на 98-й минуте обновлено 00:01
00:01 3545
Кремль в ловушке. Москва пошла на Пашиняна
Кремль в ловушке. Москва пошла на Пашиняна наш обзор
7 августа 2025, 20:55 7721
Трамп забирает Зангезур
Трамп забирает Зангезур актуально
7 августа 2025, 15:11 12474
Киев за перемирие в небе. Москва молчит
Киев за перемирие в небе. Москва молчит
7 августа 2025, 21:24 1994
Предстоящая встреча Трампа и Путина встревожила рынок: падение нефти
Предстоящая встреча Трампа и Путина встревожила рынок: падение нефти
7 августа 2025, 20:46 1878
Падает добыча нефти в азербайджанском секторе Каспия
Падает добыча нефти в азербайджанском секторе Каспия заявление BP
7 августа 2025, 20:26 4018

ЭТО ВАЖНО

В Израиле требуют полной оккупации Газы
В Израиле требуют полной оккупации Газы обновлено 01:33
01:33 1469
Встреча Алиева и Уиткоффа
Встреча Алиева и Уиткоффа добавлено видео; фото; обновлено 00:07
00:07 12602
Трамп: Все зависит от Путина
Трамп: Все зависит от Путина обновлено 00:46
00:46 16317
Пять путей к миру: чем может закончиться война в Украине
Пять путей к миру: чем может закончиться война в Украине
00:31 904
Вашингтон готовится объявить о мире между Азербайджаном и Арменией
Вашингтон готовится объявить о мире между Азербайджаном и Арменией продолжение главной темы
7 августа 2025, 23:00 3810
Лига конференций: «Сабах» пропустил в Софии на 98-й минуте
Лига конференций: «Сабах» пропустил в Софии на 98-й минуте обновлено 00:01
00:01 3545
Кремль в ловушке. Москва пошла на Пашиняна
Кремль в ловушке. Москва пошла на Пашиняна наш обзор
7 августа 2025, 20:55 7721
Трамп забирает Зангезур
Трамп забирает Зангезур актуально
7 августа 2025, 15:11 12474
Киев за перемирие в небе. Москва молчит
Киев за перемирие в небе. Москва молчит
7 августа 2025, 21:24 1994
Предстоящая встреча Трампа и Путина встревожила рынок: падение нефти
Предстоящая встреча Трампа и Путина встревожила рынок: падение нефти
7 августа 2025, 20:46 1878
Падает добыча нефти в азербайджанском секторе Каспия
Падает добыча нефти в азербайджанском секторе Каспия заявление BP
7 августа 2025, 20:26 4018
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться