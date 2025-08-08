USD 1.7000
Трамп забирает Зангезур
Трамп забирает Зангезур

Пять путей к миру: чем может закончиться война в Украине

00:31

Телеканал CNN представил пять сценариев завершения войны России против Украины после возможной встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

  • Первый вариант — прекращение огня — телеканал называет маловероятным. По мнению аналитиков, Россия не остановится, пока сохраняет наступательный темп. Согласно оценке CNN, до октября российская армия может захватить Покровск, Константиновку и Купянск.
  • Второй сценарий предполагает переговоры с пролонгацией. В этом случае Москве предоставляется возможность закрепить захват упомянутых территорий и получить передышку для подготовки нового наступления в 2026 году либо для дипломатического оформления достигнутых результатов. Также возможна попытка приведения к власти в Киеве пророссийского кандидата.
  • Третий вариант — «Украина выдерживает». При этом Евросоюз продолжает поддерживать Киев, а российская армия не достигает серьезных успехов, что в итоге может подтолкнуть Кремль к переговорам.
  • Четвертый сценарий катастрофичен для Украины и НАТО. Он означает прекращение помощи со стороны США, а ресурсов Евросоюза оказывается недостаточно для компенсации потерь. В этом случае российская армия получает оперативную свободу в Днепропетровской и Запорожской областях и наносит поражение ВСУ. Попытка президента Зеленского усилить мобилизацию приводит к внутреннему политическому кризису.
  • Наконец, пятый вариант — катастрофа для Путина. Этот сценарий включает истощение российских ресурсов, усиление санкционного давления, охлаждение отношений с Китаем, рост недовольства внутри элит и последующий уход России с территории Украины по аналогии с выводом советских войск из Афганистана.

CNN подчеркивает, что «ни один из вариантов не является хорошим для Украины», за исключением последнего. Также, по мнению телеканала, ни один из сценариев не может реализоваться исключительно волей Путина и Трампа — без прямого участия Украины в сделке.

В Израиле требуют полной оккупации Газы
В Израиле требуют полной оккупации Газы
01:33
01:33 1471
Встреча Алиева и Уиткоффа
Встреча Алиева и Уиткоффа
00:07
00:07 12603
Трамп: Все зависит от Путина
Трамп: Все зависит от Путина
00:46
00:46 16318
Пять путей к миру: чем может закончиться война в Украине
Пять путей к миру: чем может закончиться война в Украине
00:31
00:31 905
Вашингтон готовится объявить о мире между Азербайджаном и Арменией
Вашингтон готовится объявить о мире между Азербайджаном и Арменией
7 августа 2025, 23:00
7 августа 2025, 23:00 3812
Лига конференций: «Сабах» пропустил в Софии на 98-й минуте
Лига конференций: «Сабах» пропустил в Софии на 98-й минуте
00:01
00:01 3545
Кремль в ловушке. Москва пошла на Пашиняна
Кремль в ловушке. Москва пошла на Пашиняна
7 августа 2025, 20:55
7 августа 2025, 20:55 7721
Трамп забирает Зангезур
Трамп забирает Зангезур
7 августа 2025, 15:11
7 августа 2025, 15:11 12474
Киев за перемирие в небе. Москва молчит
Киев за перемирие в небе. Москва молчит
7 августа 2025, 21:24 1994
Предстоящая встреча Трампа и Путина встревожила рынок: падение нефти
Предстоящая встреча Трампа и Путина встревожила рынок: падение нефти
7 августа 2025, 20:46
7 августа 2025, 20:46 1878
Падает добыча нефти в азербайджанском секторе Каспия
Падает добыча нефти в азербайджанском секторе Каспия
7 августа 2025, 20:26
7 августа 2025, 20:26 4018

