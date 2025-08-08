Пять путей к миру: чем может закончиться война в Украине

Телеканал CNN представил пять сценариев завершения войны России против Украины после возможной встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.
- Первый вариант — прекращение огня — телеканал называет маловероятным. По мнению аналитиков, Россия не остановится, пока сохраняет наступательный темп. Согласно оценке CNN, до октября российская армия может захватить Покровск, Константиновку и Купянск.
- Второй сценарий предполагает переговоры с пролонгацией. В этом случае Москве предоставляется возможность закрепить захват упомянутых территорий и получить передышку для подготовки нового наступления в 2026 году либо для дипломатического оформления достигнутых результатов. Также возможна попытка приведения к власти в Киеве пророссийского кандидата.
- Третий вариант — «Украина выдерживает». При этом Евросоюз продолжает поддерживать Киев, а российская армия не достигает серьезных успехов, что в итоге может подтолкнуть Кремль к переговорам.
- Четвертый сценарий катастрофичен для Украины и НАТО. Он означает прекращение помощи со стороны США, а ресурсов Евросоюза оказывается недостаточно для компенсации потерь. В этом случае российская армия получает оперативную свободу в Днепропетровской и Запорожской областях и наносит поражение ВСУ. Попытка президента Зеленского усилить мобилизацию приводит к внутреннему политическому кризису.
- Наконец, пятый вариант — катастрофа для Путина. Этот сценарий включает истощение российских ресурсов, усиление санкционного давления, охлаждение отношений с Китаем, рост недовольства внутри элит и последующий уход России с территории Украины по аналогии с выводом советских войск из Афганистана.
CNN подчеркивает, что «ни один из вариантов не является хорошим для Украины», за исключением последнего. Также, по мнению телеканала, ни один из сценариев не может реализоваться исключительно волей Путина и Трампа — без прямого участия Украины в сделке.